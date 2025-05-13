Кремль — URA.RU: позиция Европы по Украине резко отличается от подхода России и США

Песков заявил, что подход Европы по Украине направлен на продолжение войны
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Позиция Европы по Украине сильно отличается от мнения России и США, заявил Дмитрий Песков
Позиция Европы по Украине сильно отличается от мнения России и США, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Европа нацелена на продолжение конфликта на Украине, этим ее позиция отличается от России и США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле европейских лидеров за столом переговоров в Стамбуле.

«Если говорить о в целом участии Европы в рамочном переговорном процессе, то, поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход. Ее подход не является сбалансированным, он, скорее такой провоенный, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или Вашингтоне», — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы хотят участвовать в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, но только при условии достижения предварительного перемирия. Путин поздно ночью 11 мая выступил с инициативой провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Позднее в этот же день российский и турецкий лидеры обсудили по телефону детали предстоящей встречи. Реджеп Тайип Эрдоган поддержал российское предложение.

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Европа нацелена на продолжение конфликта на Украине, этим ее позиция отличается от России и США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле европейских лидеров за столом переговоров в Стамбуле. «Если говорить о в целом участии Европы в рамочном переговорном процессе, то, поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход. Ее подход не является сбалансированным, он, скорее такой провоенный, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или Вашингтоне», — заявил Песков. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы хотят участвовать в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, но только при условии достижения предварительного перемирия. Путин поздно ночью 11 мая выступил с инициативой провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Позднее в этот же день российский и турецкий лидеры обсудили по телефону детали предстоящей встречи. Реджеп Тайип Эрдоган поддержал российское предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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