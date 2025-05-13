Песков пообещал объявить, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о составе российской делегации будет объявлена ближе к дате мероприятия
Информация о составе российской делегации будет объявлена ближе к дате мероприятия Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о составе российской делегации на переговорах с Украиной 15 мая пока не принято. Свой ответ он дал на пресс-конференции.

«Как только президент посчитает нужным, мы объявим», — ответил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. На данный момент информация о том, кто именно представит Россию в Стамбуле, официально не разглашается. Ожидается, что информация о составе российской делегации будет объявлена ближе к дате мероприятия.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел пресс-конференцию с представителями отечественных и иностранных средств массовой информации. В рамках мероприятия глава государства затронул тему возможного возобновления мирных переговоров с Украиной, которые могут пройти в Стамбуле 15 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о составе российской делегации на переговорах с Украиной 15 мая пока не принято. Свой ответ он дал на пресс-конференции. «Как только президент посчитает нужным, мы объявим», — ответил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. На данный момент информация о том, кто именно представит Россию в Стамбуле, официально не разглашается. Ожидается, что информация о составе российской делегации будет объявлена ближе к дате мероприятия. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел пресс-конференцию с представителями отечественных и иностранных средств массовой информации. В рамках мероприятия глава государства затронул тему возможного возобновления мирных переговоров с Украиной, которые могут пройти в Стамбуле 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...