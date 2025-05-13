В Екатеринбурге хотят запретить ездить на самокатах ночью

В Госавтоинспекции Екатеринбурга предложили запретить ездить на самокатах в ночное время — с 23:00 до 6:00. Тем самым будет сокращено число ДТП в этот период. С таким предложением к депутатам гордумы на комиссии по безопасности обратился замначальника ГИБДД города Павел Крылов, сообщает корреспондент URA.RU.
«По поручению главного государственного инспектора города Екатеринбурга Романа Ярыша. Он просил рассмотреть предложение об исключении движения на средствах индивидуальной мобильности в ночной период времени. Это темное время суток в первую очередь, с 23 часов до 6 утра», — заявил Крылов, добавив, что ночью лучше ездить на такси, это даже дешевле.
Также в ГИБДД предложили запретить езду на электросамокатах на 74-х участках дорог, где разрешено движение машин и проход пешеходов. Предложения будут далее направлены для доработки в мэрию.
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