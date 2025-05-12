Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил нового директора областного департамента образования. Как ранее прогнозировали источники URA.RU, им стала бывший заместитель мэра Тюмени Дина Горковец.
«Дина Горковец назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. К обязанностям Дина Николаевна приступила с 13 мая», — сообщил telegram-канал инфоцентра областного правительства.
Ранее должность директора департамента оставила бывший ректор ТИУ Вероника Ефремова. Она стала руководить областным департаментом труда и занятости.
Дина Горковец впервые возглавила областной департамент образования в 2022 году, но уже в октябре 2023 года пришла в команду заместителей бывшего мэра Тюмени Руслана Кухарука (сейчас губернатор ХМАО). Как ранее сообщало URA.RU, Дина Горковец уступила свой пост в мэрии Тюмени бывшему замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!