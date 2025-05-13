Пермский депутат-чемпион отказывается от зарплаты в заксобрании

Депутат заксо Демченко просит освободить его от работы на постоянной основе
© Служба новостей «URA.RU»
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Альберт Демченко нашел новую работу
Альберт Демченко нашел новую работу Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, просит освободить его от работы на постоянной основе. Как сообщили URA.RU источники в политэлитах региона, такой проект постановления он внес в краевой парламент.

«Демченко внес постановления, в котором он просит снять его с депутатов, работающих на профессиональной основе. Наверное, нашел новую работу», — говорит собеседник. Новое место трудоустройства он не раскрывает. По данным другого собеседника, Демченко намерен или пойти в бизнес (заливка льда на катках), или возглавит какой-нибудь спорткомплекс.

Депутаты, работающие на постоянной основе, получают зарплату в заксобрании. Демченко был избран в 2023 году по округу №17. Альберт Демченко не ответил на звонок URA.RU. Агентство отправило запрос в пресс-службу заксобрания, на момент публикации ответ не был получен.

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Депутат заксобрания Пермского края Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, просит освободить его от работы на постоянной основе. Как сообщили URA.RU источники в политэлитах региона, такой проект постановления он внес в краевой парламент. «Демченко внес постановления, в котором он просит снять его с депутатов, работающих на профессиональной основе. Наверное, нашел новую работу», — говорит собеседник. Новое место трудоустройства он не раскрывает. По данным другого собеседника, Демченко намерен или пойти в бизнес (заливка льда на катках), или возглавит какой-нибудь спорткомплекс. Депутаты, работающие на постоянной основе, получают зарплату в заксобрании. Демченко был избран в 2023 году по округу №17. Альберт Демченко не ответил на звонок URA.RU. Агентство отправило запрос в пресс-службу заксобрания, на момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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