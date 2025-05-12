Новая клиника за 200 миллионов появится в Тюмени

Тюменская медицинская сеть «Доктор Арбитайло» приобрела здание за 200 миллионов рублей в центре Тюмени. В нем планируют организовать дополнительную клинику. Об этом сообщил владелец медучреждений Ян Арбитайло.
«Новое здание было приобретено за собственные средства без привлечения кредитов. Сейчас идет ремонт, на который потребуется 4-5 месяцев. Открыть все отделения планируется до конца 2025 года», — передает слова руководителя сети издание «РБК Тюмень».
Общая площадь здания на улице Мельникайте составит 2 тысячи квадратных метров. В первую очередь будут построены 25 кабинетов для врачей общего профиля. Владелец ожидает, что пропускная способность филиала будет не мене 900 человек в сутки.
Ранее в Тюменской области также анонсировали строительство новых государственных поликлиник. В микрорайоне Мыс уже разрабатывается проект будущего медучреждения, а в подгорной части Тобольска возводится современная поликлиника с отдельными входами для разных отделений.
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