12 мая 2025

Новая клиника за 200 миллионов появится в Тюмени

Медицинская сеть «Доктор Арбитайло» построит в Тюмени новую клинику
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый медцентр откроется до конца 2025 года
Новый медцентр откроется до конца 2025 года Фото:

Тюменская медицинская сеть «Доктор Арбитайло» приобрела здание за 200 миллионов рублей в центре Тюмени. В нем планируют организовать дополнительную клинику. Об этом сообщил владелец медучреждений Ян Арбитайло.

«Новое здание было приобретено за собственные средства без привлечения кредитов. Сейчас идет ремонт, на который потребуется 4-5 месяцев. Открыть все отделения планируется до конца 2025 года», — передает слова руководителя сети издание «РБК Тюмень».

Общая площадь здания на улице Мельникайте составит 2 тысячи квадратных метров. В первую очередь будут построены 25 кабинетов для врачей общего профиля. Владелец ожидает, что пропускная способность филиала будет не мене 900 человек в сутки.

Ранее в Тюменской области также анонсировали строительство новых государственных поликлиник. В микрорайоне Мыс уже разрабатывается проект будущего медучреждения, а в подгорной части Тобольска возводится современная поликлиника с отдельными входами для разных отделений.

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Тюменская медицинская сеть «Доктор Арбитайло» приобрела здание за 200 миллионов рублей в центре Тюмени. В нем планируют организовать дополнительную клинику. Об этом сообщил владелец медучреждений Ян Арбитайло. «Новое здание было приобретено за собственные средства без привлечения кредитов. Сейчас идет ремонт, на который потребуется 4-5 месяцев. Открыть все отделения планируется до конца 2025 года», — передает слова руководителя сети издание «РБК Тюмень». Общая площадь здания на улице Мельникайте составит 2 тысячи квадратных метров. В первую очередь будут построены 25 кабинетов для врачей общего профиля. Владелец ожидает, что пропускная способность филиала будет не мене 900 человек в сутки. Ранее в Тюменской области также анонсировали строительство новых государственных поликлиник. В микрорайоне Мыс уже разрабатывается проект будущего медучреждения, а в подгорной части Тобольска возводится современная поликлиника с отдельными входами для разных отделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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