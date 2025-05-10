В Тюмени появится новая поликлиника

В Тюмени в микрорайоне Мыс построят новую поликлинику. Региональными департаментом здравоохранения разработано задание на проектирование объекта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области.
«Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование поликлиники в районе Мыса. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ на 2027-2030 годы», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в подгорной части Тобольска возводят новую поликлинику. В медучреждении будут отдельные входы для взрослого и детского отделений, а также неотложной помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!