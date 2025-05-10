10 мая 2025
09 мая 2025

В Тюмени появится новая поликлиника

В Тюмени в районе Мыса построят новую поликлинику
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос строительства поликлиники хотят включить в нацпроект на 2027-2030 годы
Вопрос строительства поликлиники хотят включить в нацпроект на 2027-2030 годы Фото:

В Тюмени в микрорайоне Мыс построят новую поликлинику. Региональными департаментом здравоохранения  разработано задание на проектирование объекта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области.

«Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование поликлиники в районе Мыса. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ на 2027-2030 годы», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в подгорной части Тобольска возводят новую поликлинику. В медучреждении будут отдельные входы для взрослого и детского отделений, а также неотложной помощи.

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В Тюмени в микрорайоне Мыс построят новую поликлинику. Региональными департаментом здравоохранения  разработано задание на проектирование объекта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Тюменской области. «Департаментом здравоохранения Тюменской области разработано медико-техническое задание и задание на проектирование поликлиники в районе Мыса. Рассматривается вопрос включения строительства объекта в программу „Модернизации первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ на 2027-2030 годы», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в подгорной части Тобольска возводят новую поликлинику. В медучреждении будут отдельные входы для взрослого и детского отделений, а также неотложной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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