Как в Тюмени выглядит будущий городской пляж на озере Круглое. Фоторепортаж

В Тюмени готовится к открытию первый городской пляж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж начнет работу уже летом
Пляж начнет работу уже летом Фото:

Жители Тюмени ждут открытия первого городского пляжа на озере Круглое. Загорать и купаться здесь можно будет уже этим летом, закончить работы планируют до 30 мая. К этому времени участок должны засыпать песком, оборудовать туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Как сейчас выглядит будущий пляж — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени ждут открытия первого городского пляжа на озере Круглое. Загорать и купаться здесь можно будет уже этим летом, закончить работы планируют до 30 мая. К этому времени участок должны засыпать песком, оборудовать туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Как сейчас выглядит будущий пляж — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...