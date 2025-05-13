Пляж начнет работу уже летом
Жители Тюмени ждут открытия первого городского пляжа на озере Круглое. Загорать и купаться здесь можно будет уже этим летом, закончить работы планируют до 30 мая. К этому времени участок должны засыпать песком, оборудовать туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Как сейчас выглядит будущий пляж — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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