Голый труп без глаз нашли на пустыре в Екатеринбурге. Фото

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На месте работает полиция (архивное фото)
На месте работает полиция (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили голый труп. Предварительно, у мужчины нет глаз, сказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Тело обнаружили прохожие, которые вызвали силовиков. Труп в одних трусах лежит на пустыре», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили голый труп. Предварительно, у мужчины нет глаз, сказал URA.RU источник в экстренных службах. «Тело обнаружили прохожие, которые вызвали силовиков. Труп в одних трусах лежит на пустыре», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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