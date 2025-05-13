На месте работает полиция (архивное фото)
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружили голый труп. Предварительно, у мужчины нет глаз, сказал URA.RU источник в экстренных службах.
«Тело обнаружили прохожие, которые вызвали силовиков. Труп в одних трусах лежит на пустыре», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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