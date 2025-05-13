Миллион рублей не помог «главному гонщику» мэрии Челябинска выйти из СИЗО

Челябинский облсуд отказался выпускать под залог в 1 млн рублей директору МБУ «Трасса 74» Сергея Ефимова, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Обжалуя постановление райсуда, адвокат просил его отменить, изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий, либо на залог в размере 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд оставил его ходатайство без удовлетворения.
Ефимов находится в СИЗО с начала февраля. Именно тогда его задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Его обвиняют в получении взяток. По версии следствия, чиновник брал деньги от представителя ООО ПКФ «Глобус» Арайика Закояна (сына Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ — прим. URA.RU). Всего за периоды с апреля по декабрь 2023 года и с января по август 2024 года Ефимову перевели несколько траншей на общую сумму не менее 4 млн рублей. За это он, по данным следствия, разместил на территории, переданной «Трасса 74» для размещения гоночного трека, завод по изготовлению асфальтобетонной смеси.
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