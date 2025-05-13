В Челябинской области продлятся заморозки

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Заморозки продлили на один день
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В Челябинской области сохраняются заморозки до одного градуса ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра.

«Штормовое предупреждение! Ночью и утром 14 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса», — уточнили синоптики.

Ранее гидрометцентр уже объявлял штормовое предупреждение о заморозках на 13 мая. Тогда специалисты обещали, что температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля.

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В Челябинской области сохраняются заморозки до одного градуса ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра. «Штормовое предупреждение! Ночью и утром 14 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса», — уточнили синоптики. Ранее гидрометцентр уже объявлял штормовое предупреждение о заморозках на 13 мая. Тогда специалисты обещали, что температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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