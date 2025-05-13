В Челябинской области продлятся заморозки

Заморозки продлили на один день
В Челябинской области сохраняются заморозки до одного градуса ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра.
«Штормовое предупреждение! Ночью и утром 14 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса», — уточнили синоптики.
Ранее гидрометцентр уже объявлял штормовое предупреждение о заморозках на 13 мая. Тогда специалисты обещали, что температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля.
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