На Троекуровском кладбище в Москве простились с выдающимся режиссером советского и российского телевидения Калерией Кисловой, чья жизнь оборвалась 10 мая 2025 года в возрасте 99 лет. Легендарный главный режиссер программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала, она оставила неизгладимый след в истории отечественного телевидения. На церемонии прощания собрались коллеги и друзья, среди которых были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и телеведущие, чтобы отдать дань уважения ее таланту и человеческой теплоте. Как проходила церемония — в фоторепортаже URA.RU.
Калерия Кислова, по словам Эрнста, была человеком, через чьи глаза и руки зрители видели ключевые события второй половины XX века. «Она обладала уникальным даром и удивительным опытом, продолжая работать, пока болезнь не забрала ее у нас», — отметил он, подчеркнув, что Кислова щедро делилась своим мастерством с коллегами. Последние годы жизни она провела в хосписе, но даже там оставалась источником вдохновения. Директор информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вспоминал, как его визиты к Кисловой превратились в серию глубоких разговоров с «настоящей легендой», которая, несмотря на прогнозы врачей, сохраняла силу духа и ясность ума.
Коллеги отмечали не только профессионализм Кисловой, но и ее стратегическое мышление и душевную тонкость. Телеведущая Арина Шарапова назвала ее режиссером-стратегом с «бешеной интуицией», способным видеть будущее и заботиться о тех, кто ее окружал. «Она была невероятно деликатной, никогда не теряла самообладания — таких режиссеров почти не осталось», — добавила Шарапова. Кислова умела выстраивать работу так, чтобы программа «Время» всегда оставалась эталоном качества, тщательно подбирая ведущих и находя подход к каждому.
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