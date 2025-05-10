Умерла легенда советского телевидения: что известно о Калерии Кисловой, которая была режиссером «Олимпиады-80»

Ушла из жизни режиссер Калерия Кислова
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Скончалась режиссер Калерия Кислова
Скончалась режиссер Калерия Кислова Фото:

На 100-м году жизни умерла советский и российский режиссер телевидения Калерия Кислова, занимавшая ранее должность главного режиссера программы «Время». Информацию о ее кончине предоставила дирекция информационных программ Первого канала.

Причину смерти известного российского режиссера не назвали. Кислова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. О жизни и карьере Карелии Кисловой — в материале URA.RU.

Детство и начало карьеры

Кислова родилась в 1926 году
Кислова родилась в 1926 году
Фото:

Кислова появилась на свет 20 апреля 1926 года в селе Каргат в Новосибирской области. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, отдавая предпочтение цыганским песням. В возрасте 15 лет, узнав о гастролях театра «Ромэн» в Новосибирске, Кислова отправилась на их выступление, чтобы увидеть свою любимую артистку Лялю Черную. Впечатления от встречи с кумиром сыграли ключевую роль в выборе ею будущей профессии, связанной с театральным искусством.

Кислова получила образование сначала в студии театра «Красный факел» в Новосибирске, а затем продолжила обучение в ГИТИСе. После завершения учебы Кислова работала в ряде провинциальных театров. С 1951 года она стала актрисой Казахского театра драмы, который в настоящее время носит имя Мухтара Ауэзова и имеет статус национального театра.

Карьера режиссера

Калерия Кислова была режиссером программы «Время»
Калерия Кислова была режиссером программы «Время»
Фото:

С 1961 года Кислова начала профессиональную деятельность на телевидении, заняв должность ассистента режиссера на Новосибирской студии. Позднее она продолжила работу в Молодежной редакции Центрального телевидения в Москве, а с 1974 года присоединилась к Главной редакции ЦТ, которая, в частности, занималась производством программы «Время». Через три года Кислова была назначена главным режиссером данной редакции, и занимала эту позицию вплоть до 2006 года. Среди ее значимых достижений — руководство съемками летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, а также организация первого телемоста между СССР и США, состоявшегося 5 сентября 1982 года. По воспоминаниям Кисловой, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев называл ее «нашей Мисс Телевидение». В 2006 году Кислова перешла на должность режиссера-консультанта в редакцию «Первого канала».

Работа с Брежневым, Горбачевым и Ельциным

Кислова принимала участие в крупной поездке по Узбекистану, сопровождая Леонида Брежнева, а также сотрудничала с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым и впоследствии с Борисом Ельциным. В течение своей карьеры она работала с высшими государственными руководителями, занимая должность личного режиссера Брежнева. Ельцин, в свою очередь, доверял ей настолько, что позволял корректировать свою позу, менять расположение и настраивать освещение во время съемок.

Подготовка к Олимпиаде в Москве

Кислова работала с первыми лицами государства
Кислова работала с первыми лицами государства
Фото:

Летние Олимпийские игры были торжественно открыты в Москве 19 июля 1980 года. Главным режиссером телевизионных трансляций церемоний открытия и закрытия стала Калерия Кислова. В поисках наиболее удачных ракурсов для съемки она лично посетила практически все крыши в окрестностях олимпийских объектов. Ей было известно о главной интриге финального вечера — о запуске в небо талисмана игр, медвежонка Миши. Однако до того, как ее ознакомили с этим секретом, Кислова подписала обязательство о неразглашении.

Московская Олимпиада должна была стать значимым событием в истории спортивных состязаний — впервые соревнования подобного уровня проходили в Восточной Европе. Однако ввод советских войск в Афганистан в 1979 году изменил ход событий: более пятидесяти стран объявили бойкот Играм в Москве.

«Мне очень хотелось, чтобы люди, которые не могут в силу разных причин быть в «Лужниках», как можно подробнее увидели наше очень красивое зрелище. Чтобы наша страна выглядела не только для нас, но и для всего мира лучше», — делилась воспоминаниями Кислова. Летом режиссер побывала в Греции, в Олимпии, где проходила церемония зажжения Олимпийского огня.

Для телевизионной трансляции открытия была сформирована крупная группа: 11 передвижных телевизионных станций (ПТС), каждая из которых имела в распоряжении по 5–6 камер. В сумме использовалось порядка 60 камер, каждой из которых необходимо было подобрать уникальную позицию.

Подготовка трансляций заняла почти два года. Режиссером-постановщиком церемоний выступал Иосиф Туманов; его рабочий кабинет располагался в штабе Олимпийского комитета, где Кислова вместе с главным оператором регулярно участвовала в совещаниях. На первых этапах работа велась с бумажными планами объектов, впоследствии был построен масштабный макет, позволивший детально проработать каждый эпизод будущих трансляций.

Продолжительность церемонии открытия составила около пяти часов. Началась она с выноса Олимпийского огня на площади у здания Моссовета. Затем процессия проследовала к Александровскому саду и далее направилась к стадиону «Лужники», где в это время уже проходило главное представление.

"Я когда еду по Москве, смотрю на дома и вспоминаю: вот по этой крыше я ходила, а на этом балконе у меня камера стояла. Проезжаю мимо «Ударника», вспоминаю, кто там жил. Помню, как приходила к ним и просила разрешения посмотреть с балкона вид на мосты и на Кремль", — рассказывала Кислова.
Калерия Кислова была режиссером Олимпиады-1980 в Москве
Калерия Кислова была режиссером Олимпиады-1980 в Москве
Фото:

Главным оператором трансляций был Сергей Журавлев. По словам Кисловой, они вместе стремились расположить камеры наиболее удачно, чтобы зрители не пропустили ни одного важного или интересного момента. Жуков и Кислова исследовали крыши домов на Комсомольском проспекте и Фрунзенской набережной в поисках оптимальных точек для съемки. Оборудование размещалось не только на мачтах освещения, но и непосредственно на земле — на так называемых «лягушках».

Как отмечает Кислова, изначально рассматривалась возможность создания панорамного плана с борта вертолета, однако соответствующие инстанции не одобрили эту идею, опасаясь возможных инцидентов с летательным аппаратом. После завершения церемонии открытия команда операторов под руководством Кисловой сразу же приступила к подготовке к церемонии закрытия. Репетиции начинались с 4-5 часов утра на стадионе «Лужники», а к 8-9 утра площадку необходимо было освободить для спортсменов.

О главном сюрпризе церемонии закрытия — взлетающем Мишке — знали единицы. Во время репетиций этот эпизод не прорабатывался и даже не упоминался. Единственным человеком из телевизионщиков, который был посвящен в тайну, стала Кислова. Для этого ей пришлось подписать обязательство о неразглашении.

Зная о предстоящем полете Мишки, Кислова настояла на установке дополнительной передвижной телевизионной станции на Ленинских горах, чтобы обеспечить лучшие ракурсы талисмана, взмывающего в вечернее небо. Коллеги отговаривали ее, утверждая, что снимать будет нечего, однако она настояла на своем.

Награды

В течение своей профессиональной деятельности Кислова была награждена почетным званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР» в 1985 году, а также орденом «Знак Почета» в 1980 году. Кроме того, ей были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени в 2018 и 2006 годах соответственно. Она также становилась лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году и обладателем премии «Телегранд» в 2011 году.

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На 100-м году жизни умерла советский и российский режиссер телевидения Калерия Кислова, занимавшая ранее должность главного режиссера программы «Время». Информацию о ее кончине предоставила дирекция информационных программ Первого канала. Причину смерти известного российского режиссера не назвали. Кислова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. О жизни и карьере Карелии Кисловой — в материале URA.RU. Детство и начало карьеры Кислова появилась на свет 20 апреля 1926 года в селе Каргат в Новосибирской области. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, отдавая предпочтение цыганским песням. В возрасте 15 лет, узнав о гастролях театра «Ромэн» в Новосибирске, Кислова отправилась на их выступление, чтобы увидеть свою любимую артистку Лялю Черную. Впечатления от встречи с кумиром сыграли ключевую роль в выборе ею будущей профессии, связанной с театральным искусством. Кислова получила образование сначала в студии театра «Красный факел» в Новосибирске, а затем продолжила обучение в ГИТИСе. После завершения учебы Кислова работала в ряде провинциальных театров. С 1951 года она стала актрисой Казахского театра драмы, который в настоящее время носит имя Мухтара Ауэзова и имеет статус национального театра. Карьера режиссера С 1961 года Кислова начала профессиональную деятельность на телевидении, заняв должность ассистента режиссера на Новосибирской студии. Позднее она продолжила работу в Молодежной редакции Центрального телевидения в Москве, а с 1974 года присоединилась к Главной редакции ЦТ, которая, в частности, занималась производством программы «Время». Через три года Кислова была назначена главным режиссером данной редакции, и занимала эту позицию вплоть до 2006 года. Среди ее значимых достижений — руководство съемками летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, а также организация первого телемоста между СССР и США, состоявшегося 5 сентября 1982 года. По воспоминаниям Кисловой, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев называл ее «нашей Мисс Телевидение». В 2006 году Кислова перешла на должность режиссера-консультанта в редакцию «Первого канала». Работа с Брежневым, Горбачевым и Ельциным Кислова принимала участие в крупной поездке по Узбекистану, сопровождая Леонида Брежнева, а также сотрудничала с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым и впоследствии с Борисом Ельциным. В течение своей карьеры она работала с высшими государственными руководителями, занимая должность личного режиссера Брежнева. Ельцин, в свою очередь, доверял ей настолько, что позволял корректировать свою позу, менять расположение и настраивать освещение во время съемок. Подготовка к Олимпиаде в Москве Летние Олимпийские игры были торжественно открыты в Москве 19 июля 1980 года. Главным режиссером телевизионных трансляций церемоний открытия и закрытия стала Калерия Кислова. В поисках наиболее удачных ракурсов для съемки она лично посетила практически все крыши в окрестностях олимпийских объектов. Ей было известно о главной интриге финального вечера — о запуске в небо талисмана игр, медвежонка Миши. Однако до того, как ее ознакомили с этим секретом, Кислова подписала обязательство о неразглашении. Московская Олимпиада должна была стать значимым событием в истории спортивных состязаний — впервые соревнования подобного уровня проходили в Восточной Европе. Однако ввод советских войск в Афганистан в 1979 году изменил ход событий: более пятидесяти стран объявили бойкот Играм в Москве. Для телевизионной трансляции открытия была сформирована крупная группа: 11 передвижных телевизионных станций (ПТС), каждая из которых имела в распоряжении по 5–6 камер. В сумме использовалось порядка 60 камер, каждой из которых необходимо было подобрать уникальную позицию. Подготовка трансляций заняла почти два года. Режиссером-постановщиком церемоний выступал Иосиф Туманов; его рабочий кабинет располагался в штабе Олимпийского комитета, где Кислова вместе с главным оператором регулярно участвовала в совещаниях. На первых этапах работа велась с бумажными планами объектов, впоследствии был построен масштабный макет, позволивший детально проработать каждый эпизод будущих трансляций. Продолжительность церемонии открытия составила около пяти часов. Началась она с выноса Олимпийского огня на площади у здания Моссовета. Затем процессия проследовала к Александровскому саду и далее направилась к стадиону «Лужники», где в это время уже проходило главное представление. Главным оператором трансляций был Сергей Журавлев. По словам Кисловой, они вместе стремились расположить камеры наиболее удачно, чтобы зрители не пропустили ни одного важного или интересного момента. Жуков и Кислова исследовали крыши домов на Комсомольском проспекте и Фрунзенской набережной в поисках оптимальных точек для съемки. Оборудование размещалось не только на мачтах освещения, но и непосредственно на земле — на так называемых «лягушках». Как отмечает Кислова, изначально рассматривалась возможность создания панорамного плана с борта вертолета, однако соответствующие инстанции не одобрили эту идею, опасаясь возможных инцидентов с летательным аппаратом. После завершения церемонии открытия команда операторов под руководством Кисловой сразу же приступила к подготовке к церемонии закрытия. Репетиции начинались с 4-5 часов утра на стадионе «Лужники», а к 8-9 утра площадку необходимо было освободить для спортсменов. О главном сюрпризе церемонии закрытия — взлетающем Мишке — знали единицы. Во время репетиций этот эпизод не прорабатывался и даже не упоминался. Единственным человеком из телевизионщиков, который был посвящен в тайну, стала Кислова. Для этого ей пришлось подписать обязательство о неразглашении. Зная о предстоящем полете Мишки, Кислова настояла на установке дополнительной передвижной телевизионной станции на Ленинских горах, чтобы обеспечить лучшие ракурсы талисмана, взмывающего в вечернее небо. Коллеги отговаривали ее, утверждая, что снимать будет нечего, однако она настояла на своем. Награды В течение своей профессиональной деятельности Кислова была награждена почетным званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР» в 1985 году, а также орденом «Знак Почета» в 1980 году. Кроме того, ей были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени в 2018 и 2006 годах соответственно. Она также становилась лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году и обладателем премии «Телегранд» в 2011 году.
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