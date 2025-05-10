На 100-м году жизни умерла советский и российский режиссер телевидения Калерия Кислова, занимавшая ранее должность главного режиссера программы «Время». Информацию о ее кончине предоставила дирекция информационных программ Первого канала.
Причину смерти известного российского режиссера не назвали. Кислова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. О жизни и карьере Карелии Кисловой — в материале URA.RU.
Детство и начало карьеры
Кислова появилась на свет 20 апреля 1926 года в селе Каргат в Новосибирской области. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, отдавая предпочтение цыганским песням. В возрасте 15 лет, узнав о гастролях театра «Ромэн» в Новосибирске, Кислова отправилась на их выступление, чтобы увидеть свою любимую артистку Лялю Черную. Впечатления от встречи с кумиром сыграли ключевую роль в выборе ею будущей профессии, связанной с театральным искусством.
Кислова получила образование сначала в студии театра «Красный факел» в Новосибирске, а затем продолжила обучение в ГИТИСе. После завершения учебы Кислова работала в ряде провинциальных театров. С 1951 года она стала актрисой Казахского театра драмы, который в настоящее время носит имя Мухтара Ауэзова и имеет статус национального театра.
Карьера режиссера
С 1961 года Кислова начала профессиональную деятельность на телевидении, заняв должность ассистента режиссера на Новосибирской студии. Позднее она продолжила работу в Молодежной редакции Центрального телевидения в Москве, а с 1974 года присоединилась к Главной редакции ЦТ, которая, в частности, занималась производством программы «Время». Через три года Кислова была назначена главным режиссером данной редакции, и занимала эту позицию вплоть до 2006 года. Среди ее значимых достижений — руководство съемками летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, а также организация первого телемоста между СССР и США, состоявшегося 5 сентября 1982 года. По воспоминаниям Кисловой, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев называл ее «нашей Мисс Телевидение». В 2006 году Кислова перешла на должность режиссера-консультанта в редакцию «Первого канала».
Работа с Брежневым, Горбачевым и Ельциным
Кислова принимала участие в крупной поездке по Узбекистану, сопровождая Леонида Брежнева, а также сотрудничала с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым и впоследствии с Борисом Ельциным. В течение своей карьеры она работала с высшими государственными руководителями, занимая должность личного режиссера Брежнева. Ельцин, в свою очередь, доверял ей настолько, что позволял корректировать свою позу, менять расположение и настраивать освещение во время съемок.
Подготовка к Олимпиаде в Москве
Летние Олимпийские игры были торжественно открыты в Москве 19 июля 1980 года. Главным режиссером телевизионных трансляций церемоний открытия и закрытия стала Калерия Кислова. В поисках наиболее удачных ракурсов для съемки она лично посетила практически все крыши в окрестностях олимпийских объектов. Ей было известно о главной интриге финального вечера — о запуске в небо талисмана игр, медвежонка Миши. Однако до того, как ее ознакомили с этим секретом, Кислова подписала обязательство о неразглашении.
Московская Олимпиада должна была стать значимым событием в истории спортивных состязаний — впервые соревнования подобного уровня проходили в Восточной Европе. Однако ввод советских войск в Афганистан в 1979 году изменил ход событий: более пятидесяти стран объявили бойкот Играм в Москве.
«Мне очень хотелось, чтобы люди, которые не могут в силу разных причин быть в «Лужниках», как можно подробнее увидели наше очень красивое зрелище. Чтобы наша страна выглядела не только для нас, но и для всего мира лучше», — делилась воспоминаниями Кислова. Летом режиссер побывала в Греции, в Олимпии, где проходила церемония зажжения Олимпийского огня.
Для телевизионной трансляции открытия была сформирована крупная группа: 11 передвижных телевизионных станций (ПТС), каждая из которых имела в распоряжении по 5–6 камер. В сумме использовалось порядка 60 камер, каждой из которых необходимо было подобрать уникальную позицию.
Подготовка трансляций заняла почти два года. Режиссером-постановщиком церемоний выступал Иосиф Туманов; его рабочий кабинет располагался в штабе Олимпийского комитета, где Кислова вместе с главным оператором регулярно участвовала в совещаниях. На первых этапах работа велась с бумажными планами объектов, впоследствии был построен масштабный макет, позволивший детально проработать каждый эпизод будущих трансляций.
Продолжительность церемонии открытия составила около пяти часов. Началась она с выноса Олимпийского огня на площади у здания Моссовета. Затем процессия проследовала к Александровскому саду и далее направилась к стадиону «Лужники», где в это время уже проходило главное представление.
"Я когда еду по Москве, смотрю на дома и вспоминаю: вот по этой крыше я ходила, а на этом балконе у меня камера стояла. Проезжаю мимо «Ударника», вспоминаю, кто там жил. Помню, как приходила к ним и просила разрешения посмотреть с балкона вид на мосты и на Кремль", — рассказывала Кислова.
Главным оператором трансляций был Сергей Журавлев. По словам Кисловой, они вместе стремились расположить камеры наиболее удачно, чтобы зрители не пропустили ни одного важного или интересного момента. Жуков и Кислова исследовали крыши домов на Комсомольском проспекте и Фрунзенской набережной в поисках оптимальных точек для съемки. Оборудование размещалось не только на мачтах освещения, но и непосредственно на земле — на так называемых «лягушках».
Как отмечает Кислова, изначально рассматривалась возможность создания панорамного плана с борта вертолета, однако соответствующие инстанции не одобрили эту идею, опасаясь возможных инцидентов с летательным аппаратом. После завершения церемонии открытия команда операторов под руководством Кисловой сразу же приступила к подготовке к церемонии закрытия. Репетиции начинались с 4-5 часов утра на стадионе «Лужники», а к 8-9 утра площадку необходимо было освободить для спортсменов.
О главном сюрпризе церемонии закрытия — взлетающем Мишке — знали единицы. Во время репетиций этот эпизод не прорабатывался и даже не упоминался. Единственным человеком из телевизионщиков, который был посвящен в тайну, стала Кислова. Для этого ей пришлось подписать обязательство о неразглашении.
Зная о предстоящем полете Мишки, Кислова настояла на установке дополнительной передвижной телевизионной станции на Ленинских горах, чтобы обеспечить лучшие ракурсы талисмана, взмывающего в вечернее небо. Коллеги отговаривали ее, утверждая, что снимать будет нечего, однако она настояла на своем.
Награды
В течение своей профессиональной деятельности Кислова была награждена почетным званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР» в 1985 году, а также орденом «Знак Почета» в 1980 году. Кроме того, ей были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени в 2018 и 2006 годах соответственно. Она также становилась лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году и обладателем премии «Телегранд» в 2011 году.
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