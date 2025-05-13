Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ) сообщило, что украинские власти намеренно затягивают процесс возвращения в Россию жителей Курской области, которые были насильно вывезены на территорию Украины. По данным СВР, эти граждане рассматриваются Киевом как «ценный актив» для возможного обмена на бойцов «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян „ценным активом“, в обмен на который можно требовать у Москвы „чего-то более существенного“», — отметили в СВР, передает ТАСС. В частности, предполагается, что Киев может выдвинуть требование об обмене этих людей на пленных бойцов националистического полка «Азов».
По информации, поступающей в СВР, украинская сторона намерена максимально затянуть возвращение в Россию мирных жителей Курской области, удерживаемых на украинской территории. В спецслужбе подчеркивают, что использование гражданских лиц в качестве заложников является очередным доказательством, по мнению СВР, «нацистской сущности режима Зеленского».
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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