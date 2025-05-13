Участник «Уральских пельменей» устроил закрытую вечеринку в театре для богачей. Фото, видео

Дмитрий Соколов отметил юбилей в Teatro Veneziano в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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11 апреля Дмитрию Соколову исполнилось 60 лет
11 апреля Дмитрию Соколову исполнилось 60 лет Фото:

Участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов с размахом отметил свое 60-летие. Для того чтобы уместить всех гостей, он арендовал самую дорогую концертную площадку в Екатеринбурге — Teatro Veneziano.

«Отметили юбилей Димки», — поделилась кадрами с праздника его коллега по цеху Ксения Корнева. Кадры с юбилея Соколова появились 9 мая, хотя юморист родился 11 апреля.

Судя по видео с вечеринки, на празднике работали ведущие, выступала кавер-группа «Каникулы». В финале юморист вместе с женой и детьми задул свечи на огромном торте.

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Участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов с размахом отметил свое 60-летие. Для того чтобы уместить всех гостей, он арендовал самую дорогую концертную площадку в Екатеринбурге — Teatro Veneziano. «Отметили юбилей Димки», — поделилась кадрами с праздника его коллега по цеху Ксения Корнева. Кадры с юбилея Соколова появились 9 мая, хотя юморист родился 11 апреля. Судя по видео с вечеринки, на празднике работали ведущие, выступала кавер-группа «Каникулы». В финале юморист вместе с женой и детьми задул свечи на огромном торте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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