11 апреля Дмитрию Соколову исполнилось 60 лет
Участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов с размахом отметил свое 60-летие. Для того чтобы уместить всех гостей, он арендовал самую дорогую концертную площадку в Екатеринбурге — Teatro Veneziano.
«Отметили юбилей Димки», — поделилась кадрами с праздника его коллега по цеху Ксения Корнева. Кадры с юбилея Соколова появились 9 мая, хотя юморист родился 11 апреля.
Судя по видео с вечеринки, на празднике работали ведущие, выступала кавер-группа «Каникулы». В финале юморист вместе с женой и детьми задул свечи на огромном торте.
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