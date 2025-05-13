ГД одобрила арест имущества россиян, нарушивших закон и уехавших из страны

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает арест имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Они будут привлекаться к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил, злоупотребление свободой слова и распространение фейков.
«В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания к совершившему правонарушение лицу может быть применен арест имущества», — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту теперь привлекать к ответственности будут тех, кто находится за границей, и совершил такие правонарушения, как пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца соцсети.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что действия против суверенитета России должны преследоваться по законам страны. Документ внесли Госсовет Республики Татарстан и депутат Айрат Фаррахов.
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