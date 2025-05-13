ГД одобрила арест имущества россиян, нарушивших закон и уехавших из страны

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Согласно законопроекту, лиц, уехавших за границу, будут привлекать к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ
Согласно законопроекту, лиц, уехавших за границу, будут привлекать к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ Фото:

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает арест имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Они будут привлекаться к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил, злоупотребление свободой слова и распространение фейков.

«В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания к совершившему правонарушение лицу может быть применен арест имущества», — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту теперь привлекать к ответственности будут тех, кто находится за границей, и совершил такие правонарушения, как пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что действия против суверенитета России должны преследоваться по законам страны. Документ внесли Госсовет Республики Татарстан и депутат Айрат Фаррахов.

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает арест имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Они будут привлекаться к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил, злоупотребление свободой слова и распространение фейков. «В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания к совершившему правонарушение лицу может быть применен арест имущества», — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту теперь привлекать к ответственности будут тех, кто находится за границей, и совершил такие правонарушения, как пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца соцсети. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что действия против суверенитета России должны преследоваться по законам страны. Документ внесли Госсовет Республики Татарстан и депутат Айрат Фаррахов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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