В Тюмень вновь прибыл ретро-поезд «Эшелон Победы», отсылающий жителей страны к атмосфере праздника 9 мая. URA.RU также посетило исторический поезд-музей. Что могли увидеть тюменцы — в фоторепортаже агентства.
Всего в состав вошли более девяти специальных вагонов, демонстрирующих быт как солдат, так и медработников и обычных людей. Среди них солдатский, офицерский и медицинский вагоны, вагон-электростанция, вагон-кухня, вагон-склад и вагон-хлебопекарня. Также к поезду были прицеплены открытые вагоны с военной техникой.
Поезд-музей оказался очень популярным у тюменцев и вызвал большой интерес. На перроне выстроились огромные очереди, чтобы попасть внутрь вагонов и изучить их. Вокзал банально бы не справился с таким наплывом жителей, поэтому вход на железнодорожную платформу был также организован и на улице.
Объекты интереса расположены не только в самом поезде, но и рядом с ним. Для тюменцев организовали площадку, на которой выставили современное вооружение, включая винтовки, дроны, а также боевые снаряды.
Завтра поезд-музей продолжит колесить по стране. В ближайшее время он посетит еще два города Тюменской области. 14 мая его ждут в Ишиме, а 16числа «Эшелон Победы» прибудет в Тобольск.
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