В Кургане 32-летний житель признан виновным в организации и финансировании экстремистской деятельности. Мужчина создал и возглавил ячейку запрещенной экстремистской организации в период отбывания наказания в исправительном учреждении региона. Экстремиста поймали сотрудники ФСБ, теперь ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области.
«Следствием и судом установлено, что в 2021-2022 гг. курганец, отбывающий наказание в исправительном учреждении области, создал и возглавил ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации и вовлек в ее деятельность других осужденных лиц. Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также воспрепятствование сотрудникам исправительного учреждения в выполнении ими служебных обязанностей», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, экстремист собирал деньги с заключенных. Приговором Курганского городского суда мужчине назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (семь лет), ограничением свободы на один год и запретом заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций сроком на три года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор лидеру экстремистской организации. Суд установил, что 46-летний курганец продолжал деятельность по распространению запрещенной идеологии и вербовке новых участников. Ему выписали штраф на 650 тысяч рублей.
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