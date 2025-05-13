Путин призвал не бояться санкций

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Президент добавил, что важно действовать рационально в условиях внешнего давления
Президент добавил, что важно действовать рационально в условиях внешнего давления Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством организации «Деловая Россия» прокомментировал угрозы введения новых санкций со стороны западных государств. По его словам, опасаться подобных мер не следует, однако важно осознавать возможные последствия и быть к ним готовыми.

«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет», — подчеркнул президент. Владимир Путин добавил, что важно сохранять спокойствие и действовать рационально в условиях внешнего давления. Президент России также призвал бизнес и государственные структуры быть готовыми к любым действиям со стороны потенциальных недоброжелателей.

Встреча с представителями «Деловой России» транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». Руководители деловых объединений выразили поддержку позиции президента и отметили важность совместной работы по минимизации негативных последствий санкционной политики.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством организации «Деловая Россия» прокомментировал угрозы введения новых санкций со стороны западных государств. По его словам, опасаться подобных мер не следует, однако важно осознавать возможные последствия и быть к ним готовыми. «Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет», — подчеркнул президент. Владимир Путин добавил, что важно сохранять спокойствие и действовать рационально в условиях внешнего давления. Президент России также призвал бизнес и государственные структуры быть готовыми к любым действиям со стороны потенциальных недоброжелателей. Встреча с представителями «Деловой России» транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». Руководители деловых объединений выразили поддержку позиции президента и отметили важность совместной работы по минимизации негативных последствий санкционной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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