Путин призвал не бояться санкций

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством организации «Деловая Россия» прокомментировал угрозы введения новых санкций со стороны западных государств. По его словам, опасаться подобных мер не следует, однако важно осознавать возможные последствия и быть к ним готовыми.
«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет», — подчеркнул президент. Владимир Путин добавил, что важно сохранять спокойствие и действовать рационально в условиях внешнего давления. Президент России также призвал бизнес и государственные структуры быть готовыми к любым действиям со стороны потенциальных недоброжелателей.
Встреча с представителями «Деловой России» транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». Руководители деловых объединений выразили поддержку позиции президента и отметили важность совместной работы по минимизации негативных последствий санкционной политики.
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