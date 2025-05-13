В ХМАО продают огромный торговый центр за 300 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена ТЦ в Нефтеюганске выросла за месяц на 100 миллионов рублей
Цена ТЦ в Нефтеюганске выросла за месяц на 100 миллионов рублей Фото:

В Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей, рассказала URA.RU представитель собственников.

«Сейчас торговый центр в Нефтеюганске продается за 300 миллионов рублей. Цена выросла в связи с высоким спросом на коммерческую недвижимость», — пояснила представитель владельцев бизнеса. Продаже связана с их выходом на пенсию и переездом.

В здании около пяти тысяч квадратных метров на первом этаже расположены магазины нескольких якорных арендаторов, в основном это федеральные торговые сети. Второй этаж пока пустует. Земля под ТЦ находится в долгосрочной аренде.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в последнее время все чаще собственники торгового бизнеса продают ТЦ и магазины по причине переезда. Так, в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей. А в Сургуте в конце прошлого года выставили на продажу торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров. Объект оценили более чем в миллиард рублей

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В Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей, рассказала URA.RU представитель собственников. «Сейчас торговый центр в Нефтеюганске продается за 300 миллионов рублей. Цена выросла в связи с высоким спросом на коммерческую недвижимость», — пояснила представитель владельцев бизнеса. Продаже связана с их выходом на пенсию и переездом. В здании около пяти тысяч квадратных метров на первом этаже расположены магазины нескольких якорных арендаторов, в основном это федеральные торговые сети. Второй этаж пока пустует. Земля под ТЦ находится в долгосрочной аренде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в последнее время все чаще собственники торгового бизнеса продают ТЦ и магазины по причине переезда. Так, в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей. А в Сургуте в конце прошлого года выставили на продажу торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров. Объект оценили более чем в миллиард рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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