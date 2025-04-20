20 апреля 2025

В Нижневартовске продается старейший строительный магазин за десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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В общей сложности весь бизнес с магазином, складами и производством продается за 133 миллиона рублей
В общей сложности весь бизнес с магазином, складами и производством продается за 133 миллиона рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу магазин с 20-летней историей «Построй-ка». Объект можно приобрести вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей.

«Прoдаeтся пpибыльный гoтовый бизнес с объектами недвижимости c бoлee, чeм 20-ти летней историей. Стоимость магазина 73 миллиона рублей, он продается только вместе со складами, их цена 30 миллионов рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Отдельно или вместе с предложенным лотом можно приобрести производственную площадку по изготовлению пенополистирола — ее цена 30 миллионов рублей. Автор отмечает, что новому владельцу достанется и сам магазин строительных товаров площадью около трех тысяч квадратных метров и земля под ним — примерно пять тысяч квадратных метров, а также бренд, сайт и соцсети с подписчиками.

Причиной продажи называют переезд владельцев. «Продажа бизнеса связана с переездом собственника. Объект вызывает интерес у потенциальных покупателей, но на сделку еще не выходим. Рассчитываем, что дело попадет в хорошие руки», — прокомментировали в компании Retail Plus, представляющей интересы бизнесмена.

По аналогичным мотивам в регионе продаются десятки бизнесов. Также в ХМАО выставлены на продажу несколько крупных торговых центров. В Нижневартовске через коммерческие торги реализуют магазин площадью 5,5 тысяч квадратных метров за 180 миллионов рублей. В Сургуте продавали торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров ценой в миллиард рублей. За крупный ТЦ площадью более двух тысяч квадратных метров в Нижневартовске просили 175 миллионов рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу магазин с 20-летней историей «Построй-ка». Объект можно приобрести вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей. «Прoдаeтся пpибыльный гoтовый бизнес с объектами недвижимости c бoлee, чeм 20-ти летней историей. Стоимость магазина 73 миллиона рублей, он продается только вместе со складами, их цена 30 миллионов рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Отдельно или вместе с предложенным лотом можно приобрести производственную площадку по изготовлению пенополистирола — ее цена 30 миллионов рублей. Автор отмечает, что новому владельцу достанется и сам магазин строительных товаров площадью около трех тысяч квадратных метров и земля под ним — примерно пять тысяч квадратных метров, а также бренд, сайт и соцсети с подписчиками. Причиной продажи называют переезд владельцев. «Продажа бизнеса связана с переездом собственника. Объект вызывает интерес у потенциальных покупателей, но на сделку еще не выходим. Рассчитываем, что дело попадет в хорошие руки», — прокомментировали в компании Retail Plus, представляющей интересы бизнесмена. По аналогичным мотивам в регионе продаются десятки бизнесов. Также в ХМАО выставлены на продажу несколько крупных торговых центров. В Нижневартовске через коммерческие торги реализуют магазин площадью 5,5 тысяч квадратных метров за 180 миллионов рублей. В Сургуте продавали торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров ценой в миллиард рублей. За крупный ТЦ площадью более двух тысяч квадратных метров в Нижневартовске просили 175 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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