В Нижневартовске продается старейший строительный магазин за десятки миллионов

В Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу магазин с 20-летней историей «Построй-ка». Объект можно приобрести вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей.
«Прoдаeтся пpибыльный гoтовый бизнес с объектами недвижимости c бoлee, чeм 20-ти летней историей. Стоимость магазина 73 миллиона рублей, он продается только вместе со складами, их цена 30 миллионов рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Отдельно или вместе с предложенным лотом можно приобрести производственную площадку по изготовлению пенополистирола — ее цена 30 миллионов рублей. Автор отмечает, что новому владельцу достанется и сам магазин строительных товаров площадью около трех тысяч квадратных метров и земля под ним — примерно пять тысяч квадратных метров, а также бренд, сайт и соцсети с подписчиками.
Причиной продажи называют переезд владельцев. «Продажа бизнеса связана с переездом собственника. Объект вызывает интерес у потенциальных покупателей, но на сделку еще не выходим. Рассчитываем, что дело попадет в хорошие руки», — прокомментировали в компании Retail Plus, представляющей интересы бизнесмена.
По аналогичным мотивам в регионе продаются десятки бизнесов. Также в ХМАО выставлены на продажу несколько крупных торговых центров. В Нижневартовске через коммерческие торги реализуют магазин площадью 5,5 тысяч квадратных метров за 180 миллионов рублей. В Сургуте продавали торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров ценой в миллиард рублей. За крупный ТЦ площадью более двух тысяч квадратных метров в Нижневартовске просили 175 миллионов рублей.
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