Участник СВО Рожков обсудил с челябинскими педагогами уроки патриотизма

Ветеран СВО, координатор проектов фонда «Объединение.РФ» Алексей Рожков провел рабочую встречу с учителями школы №152 в Челябинске. Речь шла о патриотическом воспитании и развитии спортивных инициатив, сообщил Рожков.
«В диалоге с директором Ларисой Барановой и педагогическим коллективом обсудили актуальные аспекты этой работы. Отдельно были затронуты „Уроки мужества“ и мастер-классы от участников спецоперации. Как координатор проекта патриотического воспитания Благотворительного фонда „Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций“, регулярно провожу уроки мужества и мастер-классы по БПЛА в различных учебных заведениях. Поэтому от себя отметил, что такие уроки отличаются интерактивностью: дети не только знакомятся с техникой и историями ветеранов, но и проявляют физическую активность», — пояснил Рожков. Добавив, что, по его мнению, подобные уроки должны стать регулярными.
Рожков участвовал в освобождении Мариуполя, Мелитополя, Бердянска. Получил тяжелое ранение при охране колонны с боеприпасами. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», знаком «За смелость и отвагу». После тяжелого ранения вернулся в Челябинск, участвует в программе «Время героев» и участвует в работе фонда «Защитники Отечества».
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