Губернатор Текслер провел комиссию Госсовета на Креативной неделе в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер в качестве главы комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы» провел ее заседание в рамках II окружного форума «Российская креативная неделя — Урал». Центральной темой обсуждения стала разработка Стратегии развития креативной экономики, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.
Главной темой стала разработка стратегии развития креативной экономики до 2036 года в рамках поставленной президентом задачи увеличить долю креативных индустрий в ВРП до 6% к 2030 году. Участники мероприятия обсудили структуру стратегии, включающую 12 блоков, от анализа текущего состояния до мер поддержки и целевых показателей. Текслер, в частности, предложил идею типовых организационных структур для развития креативной экономики в регионах по аналогии с центрами «Мой бизнес» и центрами развития экспорта.
«Креативные индустрии — это сектор экономики с выручкой более 14,5 трлн рублей и 4,6 млн занятых. Они открывают путь к созданию экономики ценностей, формируя поведенческие образцы, особенно для молодого поколения», — заметил в связи с этим глава Управления по общественным проектам Администрации президента РФ Сергей Новиков.
Российская креативная неделя в Челябинске началась с приветственных слов полпреда в УрФО Артема Жоги и губернатора Алексея Текслера. Пленарные дискуссии, мастер-классы и интенсивы пройдут в столице региона 13 и 14 мая.
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