В Перми подросток зарезал бабушку и дядю

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Убийство произошло в ходе ссоры
Убийство произошло в ходе ссоры Фото:

В Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своей бабушки и дяди. Трагедия произошла вечером 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна.

«12 мая в квартире по улице Коминтерна школьник поссорился с дядей и набросился на него с кухонным ножом. Бабушка попыталась вмешаться, но он ударил ее ножом несколько раз», — пишет РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Оба пострадавших скончались от ранений. Подозреваемого задержали на месте происшествия. URA.RU отправило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своей бабушки и дяди. Трагедия произошла вечером 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна. «12 мая в квартире по улице Коминтерна школьник поссорился с дядей и набросился на него с кухонным ножом. Бабушка попыталась вмешаться, но он ударил ее ножом несколько раз», — пишет РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Оба пострадавших скончались от ранений. Подозреваемого задержали на месте происшествия. URA.RU отправило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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