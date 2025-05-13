В Перми подросток зарезал бабушку и дядю

Убийство произошло в ходе ссоры
В Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своей бабушки и дяди. Трагедия произошла вечером 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна.
«12 мая в квартире по улице Коминтерна школьник поссорился с дядей и набросился на него с кухонным ножом. Бабушка попыталась вмешаться, но он ударил ее ножом несколько раз», — пишет РЕН-ТВ со ссылкой на источник.
Оба пострадавших скончались от ранений. Подозреваемого задержали на месте происшествия. URA.RU отправило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!