Фигуристов из России допустили до участия в квалификации на Олимпиаду

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ISU одобрил заявку Алины Горбачевой на участие в отборе к Олимпиаде-2026
ISU одобрил заявку Алины Горбачевой на участие в отборе к Олимпиаде-2026 Фото:

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов — Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи — на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

«ISU одобрил заявки на участие Аделии Петросян и Петра Гуменника в отборе к ОИ-2026. Алина Горбачева и Влад Дикиджи также получили одобрение», — говорится в сообщении. Там также сказано, что российские спортсмены получат возможность выступить в нейтральном статусе. При этом спортивные пары и танцевальные дуэты из РФ не были допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду.

Турнир по отбору на Олимпиаду пройдет в сентябре 2025 года в Пекине. Ранее ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только при условии выступления без национального флага и гимна, а также с запретом на выступления в командных дисциплинах. Сами Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

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Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов — Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи — на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте ISU. «ISU одобрил заявки на участие Аделии Петросян и Петра Гуменника в отборе к ОИ-2026. Алина Горбачева и Влад Дикиджи также получили одобрение», — говорится в сообщении. Там также сказано, что российские спортсмены получат возможность выступить в нейтральном статусе. При этом спортивные пары и танцевальные дуэты из РФ не были допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду. Турнир по отбору на Олимпиаду пройдет в сентябре 2025 года в Пекине. Ранее ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только при условии выступления без национального флага и гимна, а также с запретом на выступления в командных дисциплинах. Сами Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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