Путин: экономика России растет не только за счет ОПК

Российская экономика демонстрирует рост не только за счет оборонно-промышленного комплекса, но и благодаря развитию других секторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас с вами получалось очень многое. Иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в [прошлом] году. Мы знаем, откуда этот рост. И это не только ВПК», — заявил Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.
Он также отметил, что утверждения о росте ВВП исключительно за счет оборонной промышленности не соответствуют действительности: «Далеко не только ОПК. Не только оборонная промышленность, а все, о чем мы сейчас здесь говорили». Путин также обратил внимание на вклад в экономику таких отраслей, как виноделие, индустрия гостеприимства и высокие технологии. По его словам, эти сферы показывают положительную динамику и способствуют развитию страны.
На этой же встрече глава государства ранее заявил, что одной из главных проблем российской экономики является высокая инфляция. Он подчеркнул необходимость «мягкой посадки» для снижения ключевой ставки Центробанка, передает «Национальная служба новостей».
Помимо этого, Путин также отметил успехи бизнеса в условиях санкций, заявив, что это результат совместной работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. По его словам, бизнес сегодня способствует устойчивости и развитию экономики, передает 360.ru.
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