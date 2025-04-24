Жилищный коллапс и спад ВВП: главные заявления Путина на совещании по экономическим вопросам

На фоне усиливающейся глобальной конкуренции международная экономическая ситуация становится все более сложной и требует постоянного анализа. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
Глава государства подчеркнул важность регулярного, детального мониторинга текущих экономических процессов, подчеркнув, что этот вопрос остается в фокусе внимания руководства страны. По его словам, в настоящее время международная экономическая обстановка объективно осложняется, а товарные и финансовые рынки сталкиваются с серьезными колебаниями, вызванными обострением глобального соперничества. Другие заявления Путина — в материале URA.RU.
Использование новых возможностей для развития экономики
Путин обратил внимание на то, что в условиях внешнего давления России необходимо не только своевременно отвечать на возникающие вызовы, но и активно искать новые направления для экономического развития. Он акцентировал значимость прогнозирования изменений на мировых рынках и последующей корректировки внутренней экономической политики. В числе основных задач президент выделил поддержку экспорта и расширение торгового сотрудничества с зарубежными странами.
Устойчивое замедление ценовой динамики
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость достижения стабильного снижения темпов роста цен в стране. Об этом он заявил на совещании, посвященном вопросам экономического развития, отметив, что приоритетом является обеспечение устойчивого замедления инфляционных процессов. По словам главы РФ, уровень инфляции в стране по-прежнему превышает 10%.
Сложность ситуации в жилищном строительстве
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность пристального внимания к жилищному строительству, поскольку в данной отрасли сохраняется наиболее напряженная обстановка. Он поручил предоставить ему отчет о предпринимаемых мерах по стабилизации и улучшению ситуации в сфере жилищного строительства.
Новые проекты застройщиков требуют внимания
Глава России отметил снижение числа новых проектов, реализуемых застройщиками в стране, и подчеркнул необходимость пристального контроля за данной тенденцией. В ходе совещания по вопросам экономики лидер государства заявил, что наблюдается уменьшение числа новых проектов, инициируемых застройщиками. Это обстоятельство должно находиться в центре внимания власти.
Снижение ВВП
Путин заявил, что в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России окажутся несколько ниже по сравнению с предыдущим периодом, однако такое развитие событий было запланировано властями в рамках политики «мягкой посадки», направленной на сдерживание инфляции. Глава государства также подчеркнул, что за первые два месяца года ВВП составил 1,9%.
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