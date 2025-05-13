Трамп пообещал отказаться от санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить действие санкций против Сирии, чтобы дать стране возможность для мирного урегулирования и восстановления. Об этом он заявил в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.
«Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», — заявил Трамп на саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Его слова приводит РИА Новости.
Он также рассказал, что в конце недели запланирована встреча госсекретаря Марко Рубио с новым главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции. По словам Трампа, решение об отмене санкций он принял после обсуждения ситуации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо прочего, глава США также выразил готовность своей администрации помочь Ливану в экономическом развитии.
Решение США приветствовали в Организации Объединенных Наций. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что снятие ограничительных мер позитивно скажется на экономическом восстановлении Сирии. Он подчеркнул, что отмена рестрикций создаст условия для мирного процесса и улучшения гуманитарной ситуации в стране.
США ввели экономические санкции против Сирии в 1979 году из-за поддержки терроризма. Сотрудничество между странами ухудшилось после вторжения в Ирак в 2003 году, однако оно было пересмотрено в 2009 году. По данным The Wall Street Journal, США планируют ослабить некоторые ограничения, однако полностью отменять санкции не намерены до прояснения политического курса нового сирийского руководства.
Президент США прибыл в Саудовскую Аравию 13 мая в ходе своего визита по странам Ближнего Востока. Ожидается, что 14 мая в Эр-Рияде состоится совместный саммит Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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