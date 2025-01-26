Санкционный список: против каких стран США вводили санкции и как они повлияли

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять мигрантов. Подробнее о том, на какие страны попадали под санкционное давление США — в материале URA.RU.
Санкции против Кубы
Санкции США против Кубы начались в 1960 году и были ужесточены в 1962 году, когда было введено почти полное экономическое эмбарго. ООН с 1992 года призывает США к отмене санкций. По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962—2017 годы ущерб от эмбарго составил 130 млрд долларов
Санкции против Ирана
Санкции против Ирана ограничивают экспорт в страну атомной и ракетной продукции, а также значительной части военной продукции. Также запрещены прямые иностранные инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, экспорт продукции тонкой нефтепереработки и контакты с ключевыми иранскими организациями.
Санкции против России
Введенные санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей, и, в некоторых случаях, членов их семей. Ограничительные меры за сотрудничество с Россией также налагаются на Беларусь и Иран.
Санкции против Китая
В мае 2024 года США объявили о повышении пошлин на импорт китайских товаров, включая электромобили, солнечные батареи, сталь и алюминий. Эти меры направлены на противодействие якобы несправедливым торговым практикам Китая.
Санкции против Сирии
США ввели экономические санкции против Сирии в 1979 году из-за поддержки терроризма и других вопросов безопасности. Сотрудничество между странами ухудшилось после вторжения в Ирак в 2003 году, но было пересмотрено в 2009 году.
Санкции против Турции
США ввели санкции против трех турецких министров и двух министерств в ответ на турецкие военные операции. Причиной стала поддержка американцев Рабочей партии Курдистана, с которой у Турции конфликт.
Санкции против Венесуэлы
С 2017 года США закрыли Венесуэле доступ к мировым финансовым рынкам и запретили операции с госдолгом страны. Это привело к значительному ухудшению благосостояния населения и острой нехватке товаров первой необходимости.
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