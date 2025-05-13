Чубайс избавился от всей недвижимости в России

Вся недвижимость, принадлежавшая бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в России, была им продана в период с октября 2022 года по март 2023 года. Об этом сообщил представитель АО «Роснано» в арбитражном суде Москвы.
«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — уточнил юрист компании. Цитату приводит РИА Новости.
Ранее Московский арбитражный суд отклонил ходатайство Анатолия Чубайса о полном снятии ареста с его имущества, оцененного в 5,6 миллиарда рублей. Однако суд разрешил разблокировать доступ к 50% его заработной платы или других доходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.