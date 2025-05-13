Чубайс избавился от всей недвижимости в России

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Чубайс остался без недвижимости в России
Чубайс остался без недвижимости в России Фото:

Вся недвижимость, принадлежавшая бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в России, была им продана в период с октября 2022 года по март 2023 года. Об этом сообщил представитель АО «Роснано» в арбитражном суде Москвы.

«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — уточнил юрист компании. Цитату приводит РИА Новости.

Ранее Московский арбитражный суд отклонил ходатайство Анатолия Чубайса о полном снятии ареста с его имущества, оцененного в 5,6 миллиарда рублей. Однако суд разрешил разблокировать доступ к 50% его заработной платы или других доходов.

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Вся недвижимость, принадлежавшая бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в России, была им продана в период с октября 2022 года по март 2023 года. Об этом сообщил представитель АО «Роснано» в арбитражном суде Москвы. «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — уточнил юрист компании. Цитату приводит РИА Новости. Ранее Московский арбитражный суд отклонил ходатайство Анатолия Чубайса о полном снятии ареста с его имущества, оцененного в 5,6 миллиарда рублей. Однако суд разрешил разблокировать доступ к 50% его заработной платы или других доходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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