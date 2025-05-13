Дачники из ХМАО назвали улицы в кооперативе в честь президента России Владимира Путина и нефтяника из Forbes и главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Креативные югорчане из ДНТ Сурмятино под Сургутом творчески подошли к месту обитания и окрестили проезды фамилиями известных политиков, бизнесменов и артистов (например, Людмилы Зыкиной или Леонида Утесова), передает корреспондент URA.RU.
«В садовом товариществе на улице Путина все стройки еще впереди, на проезде Богданова уже есть несколько домов, а на улицу Сарычева пока ни проехать, ни пройти. Правда, местные затрудняются ответить, названа она в честь легендарного тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева или экс-главы Сургутского района Александра Сарычева, его однофамильца», — сообщает журналист.
Свободной земли в кооперативе еще много, участки здесь предлагают от 500 тысяч рублей. А цена дач начинается от 2,5 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало об улице Собянина в Ханты-Мансийске. Однако, вопреки расхожему мнению, она названа не в честь мэра Москвы, а в честь Героя Советского Союза Гавриила Собянина, легендарного снайпера, бившего немцев в Великую Отечественную войну.
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