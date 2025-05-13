Дачники в ХМАО назвали улицы в кооперативе в честь Путина и Богданова. Фото

В дачном поселке Сурмятино под Сургутом улицы названы в честь Путина и Богданова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Путина в дачном поселке под Сургутом
Улица Путина в дачном поселке под Сургутом Фото:

Дачники из ХМАО назвали улицы в кооперативе в честь президента России Владимира Путина и нефтяника из Forbes и главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Креативные югорчане из ДНТ Сурмятино под Сургутом творчески подошли к месту обитания и окрестили проезды фамилиями известных политиков, бизнесменов и артистов (например, Людмилы Зыкиной или Леонида Утесова), передает корреспондент URA.RU.

«В садовом товариществе на улице Путина все стройки еще впереди, на проезде Богданова уже есть несколько домов, а на улицу Сарычева пока ни проехать, ни пройти. Правда, местные затрудняются ответить, названа она в честь легендарного тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева или экс-главы Сургутского района Александра Сарычева, его однофамильца», — сообщает журналист.

Свободной земли в кооперативе еще много, участки здесь предлагают от 500 тысяч рублей. А цена дач начинается от 2,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало об улице Собянина в Ханты-Мансийске. Однако, вопреки расхожему мнению, она названа не в честь мэра Москвы, а в честь Героя Советского Союза Гавриила Собянина, легендарного снайпера, бившего немцев в Великую Отечественную войну.

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Дачники из ХМАО назвали улицы в кооперативе в честь президента России Владимира Путина и нефтяника из Forbes и главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Креативные югорчане из ДНТ Сурмятино под Сургутом творчески подошли к месту обитания и окрестили проезды фамилиями известных политиков, бизнесменов и артистов (например, Людмилы Зыкиной или Леонида Утесова), передает корреспондент URA.RU. «В садовом товариществе на улице Путина все стройки еще впереди, на проезде Богданова уже есть несколько домов, а на улицу Сарычева пока ни проехать, ни пройти. Правда, местные затрудняются ответить, названа она в честь легендарного тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева или экс-главы Сургутского района Александра Сарычева, его однофамильца», — сообщает журналист. Свободной земли в кооперативе еще много, участки здесь предлагают от 500 тысяч рублей. А цена дач начинается от 2,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало об улице Собянина в Ханты-Мансийске. Однако, вопреки расхожему мнению, она названа не в честь мэра Москвы, а в честь Героя Советского Союза Гавриила Собянина, легендарного снайпера, бившего немцев в Великую Отечественную войну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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