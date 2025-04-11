Впервые приехавшие в Ханты-Мансийск, попадая на улицу Собянина, ошибочно связывают ее с мэром Москвы. Но свое название она получила в память о Герое Советского Союза Гаврииле Собянине, легендарном снайпере из Игрима, который прошел две войны, был грозой фашистов и погиб в конце 1944 года, отбивая латвийский Гаракас. О том, есть ли родственная связь между ним и уроженцем Няксимволя Сергеем Собяниным, и что еще общего у этих двух исторических фигур, кроме жизни в Березовском районе, — в материале URA.RU.
В десять лет запрягал лошадей, в 15 — в одиночку ходил на медведя
Гавриил Епифанович Собянин родился 25 июня 1986 года в деревне Шайтановка Чердынского уезда Пермской области в крестьянской семье. Его отец Епифан Семенович умер, когда мальчику исполнилось всего пять лет. С детства Гавриил обожал лошадей, с десяти лет он мог самостоятельно запрягать их, прекрасно ездил верхом с восьми лет.
Семья жила настолько бедно, что мать была вынуждена отдать Гавриила в работники к поверенному купца Плотникова. Ребенок выполнял обязанности кучера — управлял парой выездных лошадей. Поверенный ценил его как дешевого, но хорошего работника. Школ в Шайтановке не было. «А если бы и были, то все равно учиться бы нашему брату не пришлось», — вспоминал средний брат Гавриила Федор.
Двенадцатилетний Гавриил, проработав несколько лет в найме, захотел независимости — и стал осваивать профессию охотника. С промысла возвращался с богатой добычей — бил белок, куниц, горностая. Особенно подросток уважал охоту на медведя, и трофейные шкуры носил домой нередко. В его биографии, экземпляр которой хранится в фондах музея природы и человека в Ханты-Мансийске, старшие родственники вспоминают: 15-летний Гавриил ходил на хозяина тайги в одиночку. Зимой промышлял охотой, летом работал пильщиком и занимался рыбным промыслом.
Первая война рядового Собянина
В 1916-м, на третий год Первой мировой войны, 20-летний Собянин был призван в армию. После недолгого обучения попал на Германский фронт. «Будучи на фронте рядовой Собянин проявлял находчивость, за проявленную храбрость и отвагу в боевых действиях на фронте был награжден Георгиевским крестов второй степени. Награда пришла рядовому Собянину, но последний в неравной схватке был тяжело ранен в ногу и эвакуирован в тыловой госпиталь», — гласит официальная биография героя.
Ранение вывело его из строя на долгие годы. Фронтовые друзья в письмах поздравляли его с наградой, но получить ее Гавриилу Епифановичу так и не довелось — грянула революция. «Пулю в правой ноге носил до конца жизни», — вспоминал праправнук Собянина Илья Жаров.
Из Шайтановки в Шайтанку
В 1917-м, после продолжительного лечения в госпитале, Собянин вернулся на родину и женился на Ефимье Семеновне. Промысел не бросил, но стал прислушиваться к рассказам других охотников, в поисках богатой добычи ходивших за Урал. Год спустя Собянины через Няксимволь перебрались в деревню Шайтанку Березовского района. Там семья прожила пять лет. Гавриил Епифанович все так же в летние месяцы работал пильщиком, а в холодное время года промышлял охотой и рыболовством.
В 1923 году семья снимается с места и переезжает в Верхние Нарыкары. В Западной Сибири появляются колхозы, и Собянин вступает в рыбацкую артель. Гавриил Епифанович становится руководителем рыбартели, при нем она вырывается в передовики производства. В музее хранится книжка колхозника-ударника. С организацией Тобольского зверосовхоза начала распространяться новая отрасль народного хозяйства — звероводство. Оно с головой увлекло товарища Собянина, и по его просьбе и настоянию в 1934 году колхоз командировал его на курсы звероводов. Он окончил их с похвальной грамотой. А в апреле 1936 года разросшаяся семья (с детьми Семеном, Захаром, Анисьей и приемным сыном Василием) перебирается в Анеевский совхоз — в поселок Игрим.
Ленинградский фронт снайпера Собянина
Районная газета «Жизнь Югры» публикует воспоминания дочери Гавриила Епифановича, Анисьи Шаховой. Весть о начале войны настигла Собянина, когда он возвращался с удачного рыбного промысла. Издали увидел у приемных лабазов жену Ефимью, стоящую в толпе. Все ждали, когда мужчины артели вернутся с рыбалки — так и узнали, что фашисты напали на Советский союз. Соседские мужики считали, что немца разобьют за неделю. Собянин, за плечами которого была Первая мировая, остудил пыл односельчан: «Когда охотник идет за зайцем — у него одна подготовка. И совсем другая, когда он идет на медведя. Считайте, будущие солдаты, что перед вами очень сильный и хитрый медведь. Добыть его может только храбрый и меткий стрелок».
Гавриил Епифанович проводил теплоход «Карл Либкнехт», увозивший на фронт первую группу призывников. И на следующий день заявил домашним, что отправится следом. В 1939 в армию призвали его сына Семена, а в июне 1941 его перебросили на фронт, где Собянин-младший прошел боевое крещение под Ревелем. Но в военкомате Гавриилу Епифановичу заявили, что мобилизации подлежат мужчины до 35 лет. Собянину уже исполнилось 45. «Кто-то должен кормить, одевать и обувать армию, заявили ему в военкомате. Последующие ходки к военному начальству результатов тоже не дали. И он „ударился“ в работу. Летом рыбачил, косил и метал сено, зимой ушел на три месяца в тайгу за пушным зверем», — публикует журналист Анатолий Белый воспоминания Анисьи Гавриловны.
Только через год упорный сибиряк добился своего. В июне 1942 года Гавриил Епифанович вступил в ряды Красной Армии. Сначала попал в обоз — из-за возраста его зачислили в хозяйственную часть. Но уже в августе он попал в 301-й стрелковый полк 48-й Ропшинской Краснознамённой стрелковой дивизии имени Калинина, который действовал на Ленинградском фронте, а оттуда — в школу снайперов.
«Собянин прищурится — враг окочурится»
На восьмой день Гавриилу Епифановичу выдали винтовку и отправили в полк, где прошедшие боевое крещение бойцы помоложе стали называть его «Папаша» (за пышные седые усы, высокий рост, сибирскую обстоятельность и возраст) и ехидно спрашивать, чего ему не сиделось в обозе — мол, «крутил бы хвосты лошадям». В ответ на усмешки Собянин только приговаривал: «Повоюем — увидим».
Первым боевым заданием Гавриила Епифановича было убрать фашистского снайпера, засевшего на вражеских позициях. Обнаружить его не удавалось, гибли красноармейцы и офицеры. Собянин, привыкший во всем быть первым, взялся за дело с присущей ему обстоятельностью — вспомнил, как в тайге выслеживал соболей. Обнаружить снайпера, приподняв каску на палке из окопа, не удалось. Тогда Гавриил Епифанович насадил на палку ушанку. Раздался выстрел, пуля пробила головной убор, и по дырке в шапке сибиряк смог определить, откуда стреляли — с дерева, с ближайшего сосняка. Всю ночь выслеживал Собянин вражеского снайпера, а утром, с восходом солнца, подметил, как покачивается одно из деревьев — но ветра не было. Мелькнул отблеск оптического прицела — и выдал себя.
В архиве Березовского района хранятся документы о первой вылазке Собянина. Ночью он прополз в сторону фашистов и выкопал скрадок — из таких охотники стреляли гусей на Сосьве во время осенних перелетов. Замаскировался березовым пеньком буквально под носом у немцев. И снял снайпера мелким выстрелом. Из блиндажа появился немецкий солдат и направился в сторону от окопа, но и его ждала смерть от меткой пули Гавриила Епифановича. Третий фашист пытался уволочь труп в траншею, но и его уничтожил Собянин. К утру сибиряк сразил меткой пулей еще одного снайпера на сосне, двух пеших фашистов (один из которых перед этим целый час притворялся мертвым).
«Собянин снял с убитых медальоны с их фамилиями и домашним адресом, прихватил китель офицера. И вдруг услышал в кустах немецкую речь — переговаривались два человека. Один получил от Собянина удар в спину ножом. Другого он скрутил своим ремнем, засунув в рот кляп. Так и шел со своей и трофейной винтовкой, двумя пистолетами, кителем под мышкой, подгоняя пленника увесистыми пинками. В наших окопах наблюдалось заметное волнение. Уже двое суток нет новичка. Неужели сгинул, погиб? К удивлению бойцов неожиданно появляется Собянин, довольный и улыбающийся. Да еще с „языком“. Доложил лейтенанту о выполненном задании, кинул на стол медальоны, китель, пистолеты», — пишет Белый. «Языком» оказался обер-лейтенант СС.
После этого легенды о снайпере-сибиряке стали передаваться из уст в уста по всему Ленинградскому фронту. Фашисты окрестили его неуловимым. А сослуживцы сложили поговорку: «Собянин прищурится — враг окочурится».
Последний бой легендарного снайпера
Красная Армия перешла в наступление. К концу 1944 года Собянин дослужился до младшего сержанта и получил орден Красного знамени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Дважды был ранен. Полк был переброшен на территорию Латвийской ССР — зачищать оккупированные фашистами земли. Гавриил Епифанович, хотя и был снайпером, нередко выходил на прямое столкновение с немцами. Нередко шел в наступление впереди роты, отстреливая немецких снайперов, солдат и офицеров, уничтожал пулемётные расчёты. «Стоять насмерть» стало его девизом. В Госархиве Югры хранятся документальные свидетельства, как в бою за селение Сунтажи Рижского уезда в октябре он в числе первых форсировал реку Маза-Югла — уничтожил двух снайперов и пулеметный расчет. 3 ноября неподалеку от озера Лиэлауцес-Эзерс от его рук погибли 11 фашистов. Днем позже первым ворвался во вражеские окопы и в рукопашной схватке одолел двух солдат, во втором окопе забросал гранатами два пулемета.
В конце декабря советские войска отбили стратегически важный опорный пункт — Гаракас. Немцы шесть раз бросались в контратаку. «Собянин выполнял обязанности снайпера-наблюдателя. Как всегда, шел впереди. Ворвавшись в траншею, в рукопашном бою уничтожил 10 немцев. Ракетами указал местонахождение девяти огневых точек противника, которые были накрыты нашей артиллерией. Как снайпер, „снял“ трех фашистов. Но в траншеи, где находилась 1-я рота Собянина неожиданно ворвались танки противника. В неравном бою 23 декабря 1944 года Гавриил Епифанович погиб. Было ему отроду 48 лет, а на счету только в качестве снайпера уничтожено 60 фашистов», — указано в материалах наградного листа бойца Собянина.
«Утром 21 декабря 1944 года наша артиллерия обрушила на Гаракас шквал огня. Первой роте предстояло взять высоту, опоясанную несколькими рядами траншей и колючей проволоки. Когда раздалась команда „В атаку!“, Собянин первым перемахнул через бруствер, выскочил из траншеи и увлек за собой бойцов подразделения. Почти трое суток земля ходила ходуном. 23 декабря фашистскому батальону удалось ворваться в траншеи первой роты. Разгорелась жаркая схватка. В разгар боя длинная автоматная очередь сразила снайпера Собянина Гавриила Епифановича», — вспоминал в своей книге «Навечно в строю» майор Шумихин.
Приказом Министра Обороны СССР № 255 от 31 декабря 1945 года Гавриил Епифанович Собянин зачислен навечно в списки 1-й роты 333-го мотострелкового полка. В июне ему было присвоено звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» посмертно.
Родственники, земляки, однофамильцы
Сын Гавриила Епифановича Семен, попавший на фронт раньше своего прославленного родителя, прошел всю Великую Отечественную и вернулся домой в Игрим. Вся семья бережно хранит память о герое. Семен встречался с однополчанами отца, его сестра Анисья до последнего делилась воспоминаниями с местными журналистами, передавала в архив документы и фотографии.
Вопрос о родственных связях Героя Советского Союза Гавриила Собянина и мэра Москвы Сергея Собянина задают хранителям Березовского районного краеведческого музея регулярно. «Они однофамильцы. Мы специально интересовались об этом у праправнучки Гавриила Епифановича. Они свою родословную отслеживали — нет пересечений. Однофамильцев очень много», — опровергла слухи заведующая экспозиционным отделом музея Ольга Захарова.
Гавриил Епифанович Собянин похоронен в Латвии. Последним пристанищем легендарного сибирского снайпера стало братское кладбище в городке Курсиши. Югра бережно хранит память о Герое Советского союза. Его бюсты установлены в Игриме, Березово и на Аллее Славы в Ханты-Мансийске.
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