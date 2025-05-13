Путин назвал Большой театр достоянием России

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Театры глава государства назвал воплощением русской культуры
Театры глава государства назвал воплощением русской культуры Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры символами страны, а также предметом национальной гордости и мировыми центрами музыкального искусства. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое проходит в Кремле.

«Большой» и «Мариинка» — это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — заявил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что важнейшая роль в сохранении исторического наследия и национального духа принадлежит культуре. Президент отмечал, что такие символы, как Большой и Мариинский театры, играют ключевую роль в формировании патриотизма и укреплении единства российского общества.

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Президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры символами страны, а также предметом национальной гордости и мировыми центрами музыкального искусства. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое проходит в Кремле. «Большой» и «Мариинка» — это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — заявил Владимир Путин. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что важнейшая роль в сохранении исторического наследия и национального духа принадлежит культуре. Президент отмечал, что такие символы, как Большой и Мариинский театры, играют ключевую роль в формировании патриотизма и укреплении единства российского общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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