Семь тысяч болельщиков «Трактора» собрались в челябинском парке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фан-зона собрала большое количество участников
Фан-зона собрала большое количество участников Фото:

Сейчас Челябинск превратился в хоккейную столицу Урала. В день матча между «Трактором» и ярославским «Локомотивом» парк имени Гагарина собрал рекордные семь тысяч болельщиков, создав яркую спортивную атмосферу. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Прямо из парка ведущий „Матч ТВ“ в прямом эфире заявил: „Деканы всех журфаков — включайте запись! Вот как надо делать телемосты!“. На площадке установлен гигантский экран и болельщики кричат шайбу, шайбу. Атмосфера спортивного праздника завораживает», — передает корреспондент URA.RU из фан-зоны в парке Гагарина.

Отмечается, что болельщики не только поют и скандируют во время матча, но и синхронно «зажигают» телефоны, создавая эффект «северного сияния». В перерывах фанаты признаются в любви к «Трактору».

«Мы пришли всей семьей: от бабушки до внука. Даже если „Трактор“ проиграет, мы уже победили — такой энергетики я не видел даже на чемпионатах мира», — делится впечатлениями челябинец Артем.

Игра проходит в Ярославле на стадионе «Арена-2000». Это первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас Челябинск превратился в хоккейную столицу Урала. В день матча между «Трактором» и ярославским «Локомотивом» парк имени Гагарина собрал рекордные семь тысяч болельщиков, создав яркую спортивную атмосферу. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Прямо из парка ведущий „Матч ТВ“ в прямом эфире заявил: „Деканы всех журфаков — включайте запись! Вот как надо делать телемосты!“. На площадке установлен гигантский экран и болельщики кричат шайбу, шайбу. Атмосфера спортивного праздника завораживает», — передает корреспондент URA.RU из фан-зоны в парке Гагарина. Отмечается, что болельщики не только поют и скандируют во время матча, но и синхронно «зажигают» телефоны, создавая эффект «северного сияния». В перерывах фанаты признаются в любви к «Трактору». «Мы пришли всей семьей: от бабушки до внука. Даже если „Трактор“ проиграет, мы уже победили — такой энергетики я не видел даже на чемпионатах мира», — делится впечатлениями челябинец Артем. Игра проходит в Ярославле на стадионе «Арена-2000». Это первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...