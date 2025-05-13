Сейчас Челябинск превратился в хоккейную столицу Урала. В день матча между «Трактором» и ярославским «Локомотивом» парк имени Гагарина собрал рекордные семь тысяч болельщиков, создав яркую спортивную атмосферу. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Прямо из парка ведущий „Матч ТВ“ в прямом эфире заявил: „Деканы всех журфаков — включайте запись! Вот как надо делать телемосты!“. На площадке установлен гигантский экран и болельщики кричат шайбу, шайбу. Атмосфера спортивного праздника завораживает», — передает корреспондент URA.RU из фан-зоны в парке Гагарина.
Отмечается, что болельщики не только поют и скандируют во время матча, но и синхронно «зажигают» телефоны, создавая эффект «северного сияния». В перерывах фанаты признаются в любви к «Трактору».
«Мы пришли всей семьей: от бабушки до внука. Даже если „Трактор“ проиграет, мы уже победили — такой энергетики я не видел даже на чемпионатах мира», — делится впечатлениями челябинец Артем.
Игра проходит в Ярославле на стадионе «Арена-2000». Это первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги.
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