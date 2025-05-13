Московский суд снял арест с половины пенсии Чубайса

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса о полной отмене обеспечительных мер, связанных с арестом его имущества по иску АО «Роснано» на сумму более 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании суда. Судебная инстанция оставила в силе арест денежных средств Чубайса в пределах суммы иска, однако сделала исключение для 50% его заработной платы, пенсии или иных доходов.
В ходе заседания представитель Чубайса заявил, что «необходимость обеспечительных мер не доказана, в частности, истцом не представлено доказательств, что Чубайс скрывает или отчуждает свое имущество». Он также добавил: «На основании определения суда были арестованы счета и были арестованы все платежи, связанные с пенсией… Мой доверитель не получает ни рубля». Представитель попросил полностью отменить арест активов, либо, если суд откажет, снять арест с половины пенсии по старости, что предусмотрено законом, передает РИА Новости.
Иск АО «Роснано» был подан к Анатолию Чубайсу и семи другим бывшим руководителям корпорации 31 марта. Среди соответчиков указаны Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Как отмечалось ранее, обеспечительные меры были введены судом 4 апреля по ходатайству истца, который обосновал их необходимостью возможностью отчуждения активов ответчиками. Суд в своем определении подчеркнул, что нахождение ответчиков под арестом или их объявление в розыск расценивается как разумное подозрение в возможном уклонении от исполнения судебного акта и попытках скрыть имущество. По информации, предоставленной представителем АО «Роснано» в Арбитражном суде Москвы, Чубайс реализовал все принадлежащие ему объекты недвижимости на территории России в промежутке с октября 2022 года по март 2023 года.
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