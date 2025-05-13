«Трактор» одолел «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

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ХК «Трактор» стал на одну ступень ближе к Кубку Гагарина
ХК «Трактор» стал на одну ступень ближе к Кубку Гагарина Фото:

В Ярославле на «Арене-2000» состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. Челябинский «Трактор» на выезде обыграл местный «Локомотив» со счётом 2:1, захватив лидерство в серии (1-0). 

«На 44-й минуте нападающий „Трактора“ Максим Шабанов открыл счёт, ассистировали Василий Глотов и Артём Блажиевский. Спустя 13 секунд Александр Кадейкин удвоил преимущество гостей (пас от Шабанова и Семёна Дер-Аргучинцева)», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.

В третьем периоде защитник «Трактора» Логан Дэй получил крупный штраф за опасный удар в голову. Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин сократил отрыв на 56-й минуте. 

Второй матч финала пройдёт 15 мая в Ярославле. «Локомотиву» нужна победа, чтобы сравнять счёт в серии, а «Трактор» намерен закрепить успех. 

Челябинск сегодня превратился в хоккейную столицу Урала. В день матча между «Трактором» и ярославским «Локомотивом» парк имени Гагарина собрал рекордные семь тысяч болельщиков, которые поддерживали челябинскую команду. 

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В Ярославле на «Арене-2000» состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. Челябинский «Трактор» на выезде обыграл местный «Локомотив» со счётом 2:1, захватив лидерство в серии (1-0).  «На 44-й минуте нападающий „Трактора“ Максим Шабанов открыл счёт, ассистировали Василий Глотов и Артём Блажиевский. Спустя 13 секунд Александр Кадейкин удвоил преимущество гостей (пас от Шабанова и Семёна Дер-Аргучинцева)», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем. В третьем периоде защитник «Трактора» Логан Дэй получил крупный штраф за опасный удар в голову. Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин сократил отрыв на 56-й минуте.  Второй матч финала пройдёт 15 мая в Ярославле. «Локомотиву» нужна победа, чтобы сравнять счёт в серии, а «Трактор» намерен закрепить успех.  Челябинск сегодня превратился в хоккейную столицу Урала. В день матча между «Трактором» и ярославским «Локомотивом» парк имени Гагарина собрал рекордные семь тысяч болельщиков, которые поддерживали челябинскую команду. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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