Задержан глава администрации Новочеркасска Лысенко

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко был задержан сотрудниками УФСБ по Ростовской области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах региона.
«Юрий Лысенко задержан по подозрению в нарушении ст. 290 УК РФ (получение взятки — прим. URA.RU)», — сообщил собеседник. Информацию передает ТАСС.
ранее сообщалось, что министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при проведении государственных закупок. Информацию об этом предоставили представители правоохранительных органов. Уголовное дело касается предполагаемых нарушений при осуществлении закупок на общую сумму 95 миллионов рублей. Прокуратура осуществляет надзор за ходом следствия и контролирует соблюдение законности всех процессуальных процедур. По данным следствия, преступная группа действовала с мая 2023 года по январь 2024 года.
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