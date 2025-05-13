13 мая 2025

Ветеран СВО из ХМАО получил должность благодаря проекту «Герои Югры»

Подопечный проекта «Герои Югры» получил пост в команде детского омбудсмена
© Служба новостей «URA.RU»
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В новую должность ветеран СВО вступил с 13 мая
В новую должность ветеран СВО вступил с 13 мая Фото:

Участник проекта «Герои Югры» Владимир Чукреев с 13 мая официально назначен сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе детского омбудсмена округа.

«С сегодняшнего дня Владимир Чукреев, участник проекта „Герои Югры“, официально является сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Югре. До участия в специальной военной операции Владимир Николаевич занимал должность в Ханты-Мансийском районном суде, однако перед отправкой на СВО принял решение уволиться», — рассказали в ведомстве. До спецоперации он 20 лет посвятил службе.

Решение принять участие в проекте «Герои Югры» было для Чукреева осознанным шагом: он стремится к кардинальному изменению своей профессиональной деятельности. Новый специалист активно включился в работу. Чукреев уже изучает специфику, осваивает тонкости правозащитной деятельности, участвует в разработке и реализации мероприятий по защите прав детей, а также сопровождает Уполномоченного в рабочих командировках.

Власти ХМАО ранее устроили на работу в крупную госкомпанию первого участника регионального аналога проекта «Время Героев». Так ветеран СВО Дмитрий Аллянов, получил должность ведущего инженера в АО «Северавтодор».

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Участник проекта «Герои Югры» Владимир Чукреев с 13 мая официально назначен сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе детского омбудсмена округа. «С сегодняшнего дня Владимир Чукреев, участник проекта „Герои Югры“, официально является сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Югре. До участия в специальной военной операции Владимир Николаевич занимал должность в Ханты-Мансийском районном суде, однако перед отправкой на СВО принял решение уволиться», — рассказали в ведомстве. До спецоперации он 20 лет посвятил службе. Решение принять участие в проекте «Герои Югры» было для Чукреева осознанным шагом: он стремится к кардинальному изменению своей профессиональной деятельности. Новый специалист активно включился в работу. Чукреев уже изучает специфику, осваивает тонкости правозащитной деятельности, участвует в разработке и реализации мероприятий по защите прав детей, а также сопровождает Уполномоченного в рабочих командировках. Власти ХМАО ранее устроили на работу в крупную госкомпанию первого участника регионального аналога проекта «Время Героев». Так ветеран СВО Дмитрий Аллянов, получил должность ведущего инженера в АО «Северавтодор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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