В Челябинске продают крупный торговый комплекс «Усадьба» за 510 млн рублей

Крупный торгово-складской комплекс «Усадьба» в Челябинске появился в списке объектов коммерческой недвижимости, выставленной на продажу. Цена за недвижимость и прилегающий участок составляет 510 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«ТК „Усадьба“ продается за 510 млн рублей и расположена на Троицком тракте (федеральная трасса А310). Здание состоит из склада, изолированных помещений и примыкающего к ним 2-этажного административно-бытового корпуса (АБК). Общая площадь производственно-складского здания и АБК составляет 7000 квадратных метров», — следует из объявления на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что общая площадь земельного участка составляет 72 сотки. Имеется большая парковка. Строeние и зeмельный учaсток в собcтвeнноcти. Pабочая выcотa потoлков дo 10 метров.
Согласно данным из открытых путеводителей, ключевыми арендаторами ТК являются региональные и федеральные сети. Это «Союз-игрушка», садовый центр «Хит Сезона», гипермаркет «Доброцен» и торговый дом «Ангора».
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