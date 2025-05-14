Минпросвещения РФ определило даты летних каникул

Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Соответствующий график утвердило Минипросвещения РФ.
«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа <...>. Установлено, что окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — на данные министерства ссылается РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что для девятиклассников сроки окончания учебы будут определяться ежегодно с учетом расписания итоговой аттестации. По традиции новый учебный год начнется 1 сентября.
Ранее вице-спикер ГД Виктория Абрамченко отмечал рост интереса к трудовой практике среди российских школьников, пишет RT. До этого работодателям разрешили привлекать детей с 14 до 18 лет к сотрудничеству во время летних каникул. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.