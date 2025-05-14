Минпросвещения РФ определило даты летних каникул

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Многие школьники уже грезят летними каникулами
Многие школьники уже грезят летними каникулами Фото:

Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Соответствующий график утвердило Минипросвещения РФ.

«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа <...>. Установлено, что окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — на данные министерства ссылается РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что для девятиклассников сроки окончания учебы будут определяться ежегодно с учетом расписания итоговой аттестации. По традиции новый учебный год начнется 1 сентября.

Ранее вице-спикер ГД Виктория Абрамченко отмечал рост интереса к трудовой практике среди российских школьников, пишет RT. До этого работодателям разрешили привлекать детей с 14 до 18 лет к сотрудничеству во время летних каникул. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».

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Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Соответствующий график утвердило Минипросвещения РФ. «Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа <...>. Установлено, что окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — на данные министерства ссылается РИА Новости. В ведомстве уточнили, что для девятиклассников сроки окончания учебы будут определяться ежегодно с учетом расписания итоговой аттестации. По традиции новый учебный год начнется 1 сентября. Ранее вице-спикер ГД Виктория Абрамченко отмечал рост интереса к трудовой практике среди российских школьников, пишет RT. До этого работодателям разрешили привлекать детей с 14 до 18 лет к сотрудничеству во время летних каникул. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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