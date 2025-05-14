Трамп пожаловался на эффективность средства для похудения «Оземпик»

Трамп не считает препарат «Оземпик» эффективным
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что «Оземпик» не работает
Трамп заявил, что «Оземпик» не работает Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время широко используется как средство для похудения. Об этом он рассказал в интервью одному из зарубежных телеканалов.

«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, „Оземпик“. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сообщил Трамп в разговоре с Fox News.

Американский лидер также отметил, что его друг, о котором идет речь, точно узнает себя в рассказе и опасается, что президент может назвать его имя, однако Трамп пообещал сохранить анонимность. Кроме того, глава Штатов обратил внимание на существенную разницу в стоимости препарата: по его словам, в Лондоне «Оземпик» стоит в 15 раз дешевле, чем на территории США.

Ранее врач-эндокринолог Европейского медицинского центра, руководитель проекта «Женский доктор» Камиля Табеева назвала альтернативу «Оземпику» для снижения веса, пишет 360.ru. По словам врача, медикаменты, содержащие лираглутид, тирзепатид и семаглутид, способствуют нормализации концентрации глюкозы в крови, помогают контролировать аппетит и способствуют снижению массы тела. Тем не менее, их использование допускается исключительно по назначению врача.

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Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время широко используется как средство для похудения. Об этом он рассказал в интервью одному из зарубежных телеканалов. «У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, „Оземпик“. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сообщил Трамп в разговоре с Fox News. Американский лидер также отметил, что его друг, о котором идет речь, точно узнает себя в рассказе и опасается, что президент может назвать его имя, однако Трамп пообещал сохранить анонимность. Кроме того, глава Штатов обратил внимание на существенную разницу в стоимости препарата: по его словам, в Лондоне «Оземпик» стоит в 15 раз дешевле, чем на территории США. Ранее врач-эндокринолог Европейского медицинского центра, руководитель проекта «Женский доктор» Камиля Табеева назвала альтернативу «Оземпику» для снижения веса, пишет 360.ru. По словам врача, медикаменты, содержащие лираглутид, тирзепатид и семаглутид, способствуют нормализации концентрации глюкозы в крови, помогают контролировать аппетит и способствуют снижению массы тела. Тем не менее, их использование допускается исключительно по назначению врача.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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