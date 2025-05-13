13 мая 2025

С пермcкой звезды НХЛ Мичкова требуют 10 млн рублей за ДТП в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла 3 мая
Авария произошла 3 мая Фото:

С нападающему «Филадельфии Флайерз», воспитаннику пермского «Молота» Матвею Мичкову предъявлены финансовые требования в размере 10 млн рублей в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на арендованном автомобиле BMW в Дубае. Владельцы машины изъяли паспорта Мичкова и его друга, ожидая выплаты компенсации за ремонт.

«Инцидент произошел 3 мая: игрок клуба „Филадельфия Флайерс“ и его друг попали в аварию на автомобиле BMW 430. Согласно предоставленным документам, автомобиль был арендован на имя Мичкова, однако сам спортсмен заявляет, что автомобилем управлял его приятель», — сообщает Mash. 

По информации, поступившей от представителя хоккеиста, владельцы сервиса настаивают на выплате суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США, в качестве возмещения ущерба. Кроме того, у представителей прокатчика остаются паспорта граждан России. В настоящее время Матвей Мичков покинул территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а урегулированием ситуации занимаются местные адвокаты, добавляет telegram-канал. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк Мичков стал лучшим новичком «Флайерз» за 30 лет. Он забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С нападающему «Филадельфии Флайерз», воспитаннику пермского «Молота» Матвею Мичкову предъявлены финансовые требования в размере 10 млн рублей в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на арендованном автомобиле BMW в Дубае. Владельцы машины изъяли паспорта Мичкова и его друга, ожидая выплаты компенсации за ремонт. «Инцидент произошел 3 мая: игрок клуба „Филадельфия Флайерс“ и его друг попали в аварию на автомобиле BMW 430. Согласно предоставленным документам, автомобиль был арендован на имя Мичкова, однако сам спортсмен заявляет, что автомобилем управлял его приятель», — сообщает Mash.  По информации, поступившей от представителя хоккеиста, владельцы сервиса настаивают на выплате суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США, в качестве возмещения ущерба. Кроме того, у представителей прокатчика остаются паспорта граждан России. В настоящее время Матвей Мичков покинул территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а урегулированием ситуации занимаются местные адвокаты, добавляет telegram-канал.  Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк Мичков стал лучшим новичком «Флайерз» за 30 лет. Он забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...