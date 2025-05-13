С пермcкой звезды НХЛ Мичкова требуют 10 млн рублей за ДТП в Дубае

С нападающему «Филадельфии Флайерз», воспитаннику пермского «Молота» Матвею Мичкову предъявлены финансовые требования в размере 10 млн рублей в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на арендованном автомобиле BMW в Дубае. Владельцы машины изъяли паспорта Мичкова и его друга, ожидая выплаты компенсации за ремонт.
«Инцидент произошел 3 мая: игрок клуба „Филадельфия Флайерс“ и его друг попали в аварию на автомобиле BMW 430. Согласно предоставленным документам, автомобиль был арендован на имя Мичкова, однако сам спортсмен заявляет, что автомобилем управлял его приятель», — сообщает Mash.
По информации, поступившей от представителя хоккеиста, владельцы сервиса настаивают на выплате суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США, в качестве возмещения ущерба. Кроме того, у представителей прокатчика остаются паспорта граждан России. В настоящее время Матвей Мичков покинул территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а урегулированием ситуации занимаются местные адвокаты, добавляет telegram-канал.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк Мичков стал лучшим новичком «Флайерз» за 30 лет. Он забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх.
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