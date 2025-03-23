Пермяк Мичков стал лучшим новичком «Флайерз» за 30 лет

Нападающий «Филадельфии Флайерз», воспитанник пермского «Молота» Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 20-летнего форварда сезон-2024/2025 является первым в карьере.
«Мичков отметился двумя голевыми передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с „Чикаго Блэкхоукс“. Игра закончилась со счетом 7:4 в пользу „Чикаго“, — сообщает российский спортивный портал „Чемпионат“.
Мичков забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх. Это является лучшим в XXI веке показателем среди новичков «Филадельфии». Рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу. В активе спортсмена было 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.
Ранее URA.RU уже сообщало о рекорде пермяка, на которого молятся в США. Пермский хоккеист набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.
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