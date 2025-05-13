13 мая 2025

В Тобольске похоронят героя СВО

В Тобольске Тюменской области состоятся похороны погибшего бойца спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину вспоминают как надежного человека и верного семьянина
Мужчину вспоминают как надежного человека и верного семьянина Фото:

В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

«С глубоким прискорбием сообщаем ,что в ходе СВО погиб Еникеев Егор Евгеньевич, гвардии младший сержант. Соболезнуем близким», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для родных Егор был любящим отцом, мужем, братом, другом и  товарищем. Его похоронят на Завальном кладбище Тобольска 15 мая в 11:00, после состоится поминальный обед.

Похороны состоятся 15 мая
Похороны состоятся 15 мая
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В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск». «С глубоким прискорбием сообщаем ,что в ходе СВО погиб Еникеев Егор Евгеньевич, гвардии младший сержант. Соболезнуем близким», — говорится в сообщении. Отмечается, что для родных Егор был любящим отцом, мужем, братом, другом и  товарищем. Его похоронят на Завальном кладбище Тобольска 15 мая в 11:00, после состоится поминальный обед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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