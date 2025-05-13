В Тобольске похоронят героя СВО

Мужчину вспоминают как надежного человека и верного семьянина
В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».
«С глубоким прискорбием сообщаем ,что в ходе СВО погиб Еникеев Егор Евгеньевич, гвардии младший сержант. Соболезнуем близким», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для родных Егор был любящим отцом, мужем, братом, другом и товарищем. Его похоронят на Завальном кладбище Тобольска 15 мая в 11:00, после состоится поминальный обед.
Похороны состоятся 15 мая
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