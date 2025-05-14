ВСУ готовятся к важным боям в Сумской области

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Основные усилия украинских войск направлены на создание оборонительных рубежей
Основные усилия украинских войск направлены на создание оборонительных рубежей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно укрепляют свои позиции в Сумской области, сосредоточив особое внимание на удержании крупного логистического центра — Юнаковки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр (город Сумы)», — рассказал источник из силовых структур ТАСС. Однако, говорить о начале таких боев пока преждевременно. Основные усилия украинских войск направлены на создание оборонительных рубежей и удержание стратегически важной Юнаковки.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают возводить инженерные и фортификационные сооружения не только в приграничных районах, но и в глубине Сумской области. По информации силовиков, в Сумах создаются несколько линий обороны.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно укрепляют свои позиции в Сумской области, сосредоточив особое внимание на удержании крупного логистического центра — Юнаковки. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр (город Сумы)», — рассказал источник из силовых структур ТАСС. Однако, говорить о начале таких боев пока преждевременно. Основные усилия украинских войск направлены на создание оборонительных рубежей и удержание стратегически важной Юнаковки. Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают возводить инженерные и фортификационные сооружения не только в приграничных районах, но и в глубине Сумской области. По информации силовиков, в Сумах создаются несколько линий обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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