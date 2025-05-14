Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно укрепляют свои позиции в Сумской области, сосредоточив особое внимание на удержании крупного логистического центра — Юнаковки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр (город Сумы)», — рассказал источник из силовых структур ТАСС. Однако, говорить о начале таких боев пока преждевременно. Основные усилия украинских войск направлены на создание оборонительных рубежей и удержание стратегически важной Юнаковки.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают возводить инженерные и фортификационные сооружения не только в приграничных районах, но и в глубине Сумской области. По информации силовиков, в Сумах создаются несколько линий обороны.
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