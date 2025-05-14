Военкор Лисицын: ВСУ готовятся к новой волне наступления на Курскую область

Украинские военнослужащие готовятся к новой волне наступления на Курскую область, несмотря на понесенные ранее потери. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Несмотря на потери, ВСУ будет прогрессировать в плане прогресса — вероятно, в подготовке новой волны наступления», — написал Лисицын в своем telegram-канале. По словам военкора, украинские военные не прекращают попыток прорваться на российскую территорию.
Ранее военный эксперт Олег Иванов заявил о кратном росте ударов ВСУ по Курской области с мая, пишет RT. По его словам, начиная примерно с 3 мая, количество атак на Курскую область с применением различных видов вооружения существенно возросло. Иванов обратил внимание на то, что вначале ВСУ применяли беспилотники, а затем стали наносить удары ракетами и артиллерией, используя их совместно с дронами.
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