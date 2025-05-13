Прокуратура Сургута разбирается с дракой подростков, избивших сверстников

Прокуратура Сургута начала проверку из-за драки, которую устроила группа подростков со сверстниками под запись на видеокамеру. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.
«Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ. Сообщается, что в Сургуте группа молодых людей, в числе которых были несовершеннолетние, совершила противоправные действия в отношении трех подростков и сняла свои действия на видео», — следует из сообщения.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Расследование инцидента на контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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