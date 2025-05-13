13 мая 2025

Звезды российского кино соберутся на фестиваль в Перми

Пермский международный кинофестиваль «Медвежонок» объявил состав жюри
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Михалкова прилетит в Пермь
Надежда Михалкова прилетит в Пермь Фото:

Международный кинофестиваль «Медвежонок», проходящий в Перми, объявил состав жюри. В него в этом году вошли такие звезды российского кино, как актриса Надежда Михалкова, режиссер Илья Учитель, сценарист Роман Кантор и другие.

«Профессиональное жюри кинофестиваля „Медвежонок“ — это почетные деятели индустрии, перед которыми стоит задача не только выбрать лучшего режиссера или лучший сценарий, а самое главное выступить наставниками для детского жюри. Именно на этих многоуважаемых известных взрослых смотрят дети-участники и думают, кем они станут, когда вырастут», — отмечает президент фестиваля Гавриил Гордеев. Его цитирует сайт правительства Пермского края.

Среди взрослого жюри «Медвежонка» кроме Михалковой, Учителя и Кантора заявлены актриса Елизавета Ищенко, актер Эльдар Калимулин, актер, режиссер и сценарист Руслан Братов, президент Ассоциации анимационного кино, соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов, главный редактор т/к «Карусель» Татьяна Цыварева, генпродюсер фильмов «Чебурашка», «Вызов», «Холоп» Алексей Троцюк и президент Армянской национальной КиноакадемииРубен Джагинян. Фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в этом году стал международным. Он пройдет с 30 мая по 1 июня.

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Международный кинофестиваль «Медвежонок», проходящий в Перми, объявил состав жюри. В него в этом году вошли такие звезды российского кино, как актриса Надежда Михалкова, режиссер Илья Учитель, сценарист Роман Кантор и другие. «Профессиональное жюри кинофестиваля „Медвежонок“ — это почетные деятели индустрии, перед которыми стоит задача не только выбрать лучшего режиссера или лучший сценарий, а самое главное выступить наставниками для детского жюри. Именно на этих многоуважаемых известных взрослых смотрят дети-участники и думают, кем они станут, когда вырастут», — отмечает президент фестиваля Гавриил Гордеев. Его цитирует сайт правительства Пермского края. Среди взрослого жюри «Медвежонка» кроме Михалковой, Учителя и Кантора заявлены актриса Елизавета Ищенко, актер Эльдар Калимулин, актер, режиссер и сценарист Руслан Братов, президент Ассоциации анимационного кино, соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов, главный редактор т/к «Карусель» Татьяна Цыварева, генпродюсер фильмов «Чебурашка», «Вызов», «Холоп» Алексей Троцюк и президент Армянской национальной КиноакадемииРубен Джагинян. Фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в этом году стал международным. Он пройдет с 30 мая по 1 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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