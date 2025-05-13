Район Тюменской области готовится к пику паводка

Викуловский район Тюменской области готовится к паводку, который ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Уровень воды в районе продолжает расти, однако все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры уже приняты. По прогнозам, большая вода придет в муниципалитет через несколько дней и достигнет уровня 2017 года», — сообщил Моор.
Он уточнил, что за последние сутки в райцентре вода поднялась на 36 см, а в селе Балаганы — на 34 см. Общий уровень у этих двух гидропостов достигает 817 и 897 см соответственно. При этом уровень опасного явления для Викулово составляет десять метров.
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