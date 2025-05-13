13 мая 2025

Район Тюменской области готовится к пику паводка

Моор: пик паводка в Викуловском районе наступит в течение нескольких дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Пика паводка в Викуловском районе ожидают в течение нескольких дней
Пика паводка в Викуловском районе ожидают в течение нескольких дней Фото:

Викуловский район Тюменской области готовится к паводку, который ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Уровень воды в районе продолжает расти, однако все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры уже приняты. По прогнозам, большая вода придет в муниципалитет через несколько дней и достигнет уровня 2017 года», — сообщил Моор.

Он уточнил, что за последние сутки в райцентре вода поднялась на 36 см, а в селе Балаганы — на 34 см. Общий уровень у этих двух гидропостов достигает 817 и 897 см соответственно. При этом уровень опасного явления для Викулово составляет десять метров.

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Викуловский район Тюменской области готовится к паводку, который ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Уровень воды в районе продолжает расти, однако все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры уже приняты. По прогнозам, большая вода придет в муниципалитет через несколько дней и достигнет уровня 2017 года», — сообщил Моор. Он уточнил, что за последние сутки в райцентре вода поднялась на 36 см, а в селе Балаганы — на 34 см. Общий уровень у этих двух гидропостов достигает 817 и 897 см соответственно. При этом уровень опасного явления для Викулово составляет десять метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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