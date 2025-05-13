13 мая 2025

В «Ночь музеев» пермяков превратят в палеонтологов

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Песочница превратится в хранилище артефактов
Песочница превратится в хранилище артефактов Фото:

Попробовать себя в роли палеонтолога и откопать доисторического моллюска можно будет в Перми во время акции «Ночь музеев». Такой мастер-класс проведет Музей пермских древностей.

«Мастер-класс „Мини-раскопки“. Почувствуйте себя настоящим палеонтологом: с помощью особых инструментов участники будут аккуратно извлекать спрятанную раковину моллюска из гипсовой формы, узнают, как проводятся настоящие раскопки. Находку можно будет забрать как памятный трофей», — сообщается на странице акции в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая. В Музее пермских древностей можно будет также собрать трогонтериевого слона и послушать истории от настоящих археологов и палеонтологов.

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Попробовать себя в роли палеонтолога и откопать доисторического моллюска можно будет в Перми во время акции «Ночь музеев». Такой мастер-класс проведет Музей пермских древностей. «Мастер-класс „Мини-раскопки“. Почувствуйте себя настоящим палеонтологом: с помощью особых инструментов участники будут аккуратно извлекать спрятанную раковину моллюска из гипсовой формы, узнают, как проводятся настоящие раскопки. Находку можно будет забрать как памятный трофей», — сообщается на странице акции в соцсети «ВКонтакте». Акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая. В Музее пермских древностей можно будет также собрать трогонтериевого слона и послушать истории от настоящих археологов и палеонтологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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