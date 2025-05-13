В «Ночь музеев» пермяков превратят в палеонтологов

Попробовать себя в роли палеонтолога и откопать доисторического моллюска можно будет в Перми во время акции «Ночь музеев». Такой мастер-класс проведет Музей пермских древностей.
«Мастер-класс „Мини-раскопки“. Почувствуйте себя настоящим палеонтологом: с помощью особых инструментов участники будут аккуратно извлекать спрятанную раковину моллюска из гипсовой формы, узнают, как проводятся настоящие раскопки. Находку можно будет забрать как памятный трофей», — сообщается на странице акции в соцсети «ВКонтакте».
Акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая. В Музее пермских древностей можно будет также собрать трогонтериевого слона и послушать истории от настоящих археологов и палеонтологов.
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